Ministerul Mediului a publicat ghidul de finanțare actualizat pentru Programul privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice

179834 – 07112026 – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), anunță publicarea, în formă actualizată, a Ghidului de finanțare pentru Programul privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, destinat sprijinirii prosumatorilor în utilizarea mai eficientă a energiei produse pentru consum propriu.

Sistemele de stocare permit acumularea energiei electrice produse, dar neutilizate imediat, și folosirea acesteia ulterior, în funcție de necesitățile gospodăriei. În acest fel, prosumatorii pot crește ponderea energiei produse și consumate la nivel propriu și pot reduce cantitatea de energie electrică preluată din rețeaua națională.

Programul beneficiază de un buget total de 400 de milioane de lei, iar înscrierile se vor desfășura în două etape: validarea instalatorilor, în perioada 16–20 noiembrie 2026, și înscrierea persoanelor fizice, în perioada 20–25 noiembrie 2026.

Prin finanțarea sistemelor de stocare, MMAP urmărește creșterea capacității prosumatorilor de a utiliza energia electrică produsă din surse regenerabile, inclusiv în perioadele în care producția proprie este redusă sau indisponibilă. Investițiile contribuie la creșterea autoconsumului, la reducerea dependenței de energia preluată din rețea și la o gestionare mai eficientă a consumului de energie electrică.

„Energia produsă din surse regenerabile trebuie să poată fi folosită cât mai eficient, în beneficiul celor care investesc în producerea ei. Prin acest program, cu un buget de 400 de milioane de lei, sprijinim prosumatorii să își instaleze sisteme de stocare, astfel încât să poată utiliza energia produsă inclusiv atunci când panourile fotovoltaice nu mai generează electricitate. Este o investiție care poate reduce costurile cu energia pentru gospodării, crește autonomia energetică și contribuie la utilizarea mai eficientă a energiei regenerabile. Ne dorim ca finanțarea să ajungă la cât mai mulți beneficiari eligibili, printr-un proces de înscriere clar și accesibil”, a declarat Natalia Intotero, ministrul mediului, apelor și pădurilor.

Înscrierile și transmiterea documentelor se realizează online, prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de AFM.

Prima etapă, destinată instalatorilor care doresc să participe la implementarea programului, se desfășoară în perioada 16–20 noiembrie 2026. Sesiunea de validare se deschide luni, 16 noiembrie, la ora 10:00, și se încheie vineri, 20 noiembrie, la ora 23:59.

Persoanele fizice vor putea depune cererile de finanțare în perioada 20–25 noiembrie 2026, începând de vineri, 20 noiembrie, ora 10:00. Sesiunea se încheie miercuri, 25 noiembrie, la ora 23:59.

Finanțarea acordată prin program poate acoperi maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclusă, exclusiv pentru cheltuielile eligibile prevăzute în Ghidul de finanțare.

Standardul maxim de cost eligibil este de 1.500 lei/kWh capacitate de stocare instalată, TVA inclusă.

Prin această schemă de finanțare, prosumatorii pot beneficia de sprijin pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice, astfel încât o parte mai mare din energia produsă să poată fi utilizată ulterior, în funcție de necesitățile de consum.

Instalatorii interesați să participe la program trebuie să depună online dosarul de validare, care va cuprinde:

cererea de validare, semnată electronic;

împuternicirea, dacă este cazul;

actul de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite;

certificatul constatator;

cazierul fiscal și cazierul judiciar, emise pe numele instalatorului, persoană juridică;

certificatele de atestare fiscală emise de ANAF și de autoritățile locale, pe numele instalatorului, persoană juridică;

dovada deschiderii contului 50.70.24;

atestatul ANRE de tip B sau echivalent, valabil la data depunerii cererii de validare și emis cu cel puțin 12 luni anterior acestei date.

Începând cu 20 noiembrie 2026, ora 10:00, persoanele fizice vor putea solicita finanțare prin aplicația informatică AFM.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

cererea de finanțare, descărcată din aplicație, completată și încărcată fără a fi semnată;

actul de identitate al solicitantului;

certificatul de atestare fiscală emis de ANAF;

certificatul de atestare fiscală emis de primăria de domiciliu;

certificatul de atestare fiscală emis de primăria pe raza căreia se implementează proiectul, dacă adresa este diferită de cea de domiciliu;

contractul de prosumator, emis pe numele solicitantului;

certificatul de racordare, emis pe numele solicitantului;

factura de energie electrică emisă în ultimele șase luni.

Condițiile complete de eligibilitate, documentele necesare, procedurile de validare și înscriere, precum și regulile de acordare a finanțării sunt prevăzute în Ghidul de finanțare, disponibil pe site-ul MMAP.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor recomandă instalatorilor și persoanelor fizice interesate să consulte Ghidul de finanțare și să pregătească documentele necesare înainte de deschiderea sesiunilor de înscriere.