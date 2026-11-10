Ministerul Muncii propune dublarea perioadei de garantare a salariilor restante pentru companiile de interes strategic

179855 – 10112026 – Ministerul Muncii propune extinderea de la șase la 12 luni a perioadei pentru care pot fi acoperite salariile restante ale angajaților unor companii de interes strategic aflate în dificultate financiară. Proiectul de ordonanță de urgență ar modifica Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Astfel, plafonul maxim al creanțelor salariale garantate pentru fiecare angajat ar crește de la șase la 12 salarii medii brute pe economie, iar măsura propusă are rolul de a proteja salariații în timpul restructurării companiilor și acordarea unui interval mai lung pentru redresarea activității.

Proiectul vizează angajatorii de interes strategic aflați în concordat preventiv, procedură prin care o companie aflată în dificultate financiară poate negocia cu creditorii un plan de redresare.

Documentul ar clarifica și categoriile de drepturi bănești acoperite, inclusiv drepturile stabilite prin legislație specială și prin contracte individuale sau colective de muncă. De asemenea, ar permite companiilor care au beneficiat deja de garantarea creanțelor pentru șase luni să solicite acoperirea perioadei rămase până la noua limită, dacă proiectul va fi adoptat în forma prezentată.