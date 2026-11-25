Ministerul Sănătății propune 41 de medicamente noi pe lista celor compensate și...

180004 – 25112026 – Ministerul Sănătății a lansat în transparență decizională un proiect de act normativ care prevede introducerea a 41 de medicamente noi pe lista tratamentelor gratuite și compensate și extinderea accesului la alte cinci medicamente.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, aceasta este a treia actualizare a listei în ultimele 12 luni. Cele trei etape ar însuma 97 de molecule noi și 34 de extinderi ale indicațiilor terapeutice pentru medicamente deja incluse.

Proiectul vizează pacienți din mai multe domenii medicale, în special oncologie, hematologie, boli rare, cardiologie, neurologie, endocrinologie și nefrologie.

În oncologie sunt propuse tratamente pentru cancer pulmonar, ovarian, tiroidian, renal, endometrial, gastric, urotelial și de col uterin, precum și pentru mielom multiplu, leucemie mieloidă acută și anumite forme de limfom.

Lista include și o terapie țintită pentru pacienții cu tumori desmoide, o afecțiune rară pentru care opțiunile terapeutice sunt limitate.

În domeniul bolilor rare sunt prevăzute tratamente pentru distrofia musculară Duchenne, boala Pompe, fenilcetonurie și amiloidoza ereditară.

O altă modificare vizează includerea mucopolizaharidozei de tip VI, cunoscută drept sindromul Maroteaux-Lamy, în Programul național de tratament pentru boli rare. Măsura ar permite accesul pacienților la terapia de substituție enzimatică.

Proiectul mai cuprinde tratamente pentru cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, hipercolesterolemie familială homozigotă, hipertensiune arterială pulmonară, anumite forme de epilepsie rezistentă la tratament și miastenia gravis generalizată.

Documentul prevede măsuri pentru asigurarea continuității tratamentului în cazul a nouă medicamente deja compensate, utilizate pentru insuficiență cardiacă, scleroză multiplă, hepatită C, dermatită atopică, depresie rezistentă la tratament și afecțiuni oftalmologice, inclusiv edem macular diabetic.

Pentru pacienții cu boală pulmonară obstructivă cronică, procentul suportat de stat din prețul de referință al unuia dintre tratamente ar urma să crească de la 50% la 90%.