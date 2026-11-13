Ministerul Sănătății și CNAS verifică de ambulatorii publice și private din 11 orașe

Ministerul Sănătății și CNAS verifică de ambulatorii publice și private din 11...

179888 – 13112026 – Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor desfășura controale comune în aproximativ 25 de locații din 11 orașe, pentru verificarea activității ambulatoriilor publice și private din București, Brașov, Alba Iulia, Sibiu, Iași, Arad, Timișoara, Ploiești, Pitești, Constanța și Târgu Mureș.

Potrivit Ministerului Sănătății, controalele au fost declanșate în urma sesizărilor primite de la pacienți, atât prin canalele oficiale, cât și direct de conducerea instituției.

Verificările urmăresc identificarea neregulilor care afectează accesul pacienților la serviciile medicale și respectarea obligațiilor asumate de furnizorii de servicii medicale.

Alexandru Rogobete a precizat că acțiunile nu urmăresc exercitarea unor presiuni asupra personalului medical de bună-credință, ci identificarea și sancționarea abaterilor care se confirmă.

Ministrul a încurajat pacienții să transmită în continuare sesizări privind dificultățile întâmpinate în accesarea consultațiilor și a serviciilor medicale.

Rezultatele controalelor și eventualele sancțiuni vor putea fi evaluate după încheierea acțiunilor.