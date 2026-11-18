Miniștrii apărării din UE au discutat la Bruxelles despre China, Ucraina și...

179931 – 18112026 – Miniștrii apărării din statele Uniunii Europene au analizat marți, 17 noiembrie, la Bruxelles, relațiile UE-China din perspectiva securității și apărării, evoluția războiului din Ucraina și modalitățile de continuare a sprijinului european pentru Kiev.

La reuniunea Consiliului Afaceri Externe, în formatul miniștrilor apărării, România a fost reprezentată de ministrul Ștefan-Radu Oprea.

Un alt subiect al reuniunii a fost cooperarea transatlantică în domeniul securității și apărării. La schimbul de opinii a participat și Elbridge Colby, subsecretarul american pentru politica de apărare.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, ministrul român a reafirmat angajamentul țării pentru continuarea sprijinului multidimensional acordat Ucrainei și a subliniat necesitatea menținerii unității europene și transatlantice.

În intervenția sa, Ștefan-Radu Oprea a evidențiat necesitatea protejării infrastructurilor critice din regiunea Mării Negre, menținerii libertății de navigație și dezvoltării capacităților de supraveghere și răspuns la amenințările maritime.

Ministrul a atras atenția și asupra siguranței aprovizionării, un subiect cu relevanță pentru industria de apărare și pentru capacitatea statelor europene de a-și susține producția militară.

Reuniunea a fost urmată de participarea ministrului român la Comitetul director al Agenției Europene de Apărare (EDA).

Tot marți, la Bruxelles, Ștefan-Radu Oprea a participat la reuniunea Comitetului director al Agenției Europene de Apărare, unde au fost analizate rezultatele procesului de revizuire coordonată anuală a apărării (CARD).

Discuțiile au urmărit identificarea oportunităților de cooperare între statele membre și dezvoltarea capabilităților militare considerate prioritare.

România a susținut transformarea recomandărilor CARD în proiecte multinaționale concrete, pentru reducerea deficitelor de capabilități și consolidării industriei europene de apărare.

A fost subliniată și necesitatea corelării inițiativelor Uniunii Europene cu prioritățile naționale și cu planificarea apărării în cadrul NATO.

Agenda deplasării oficialului român la Bruxelles, în perioada 17–18 noiembrie, include și reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei și Forumul Schuman pentru Securitate și Apărare.