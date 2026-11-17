Miniștrii apărării din UE discută la Bruxelles sprijinul pentru Ucraina, relațiile cu...

179924 – 17112026 – Miniștrii apărării din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marți, 17 noiembrie 2026, la Bruxelles, în cadrul Consiliului Afaceri Externe, pentru discuții privind relațiile UE–China din perspectiva securității și apărării, sprijinul militar acordat Ucrainei și cooperarea transatlantică.

Reuniunea este prezidată de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate. Potrivit agendei oficiale, discuțiile vor aborda trei teme principale.

Prima sesiune va fi dedicată dimensiunii de securitate și apărării în relațiile dintre Uniunea Europeană și China. Miniștrii vor analiza provocările de securitate generate de relația cu Beijingul și dependențele critice care pot afecta capacitatea europeană de apărare și securitatea aprovizionării.

Potrivit Agence Europe, discuțiile ar putea viza și sprijinul acordat de China Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, precum și posibile măsuri europene de răspuns, inclusiv sancțiuni țintite. Securitatea rutelor maritime din regiunea Indo-Pacific și tensiunile din jurul Taiwanului se numără, de asemenea, printre subiectele care ar putea fi abordate.

A doua temă va fi sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina. Miniștrii vor discuta, în prezența ministrului ucrainean al apărării, Yevhenii Khmara, despre consolidarea capacităților militare ale Kievului, cu accent pe apărarea antiaeriană și integrarea industriei ucrainene de apărare în baza industrială și tehnologică europeană.

Cooperarea dintre industria europeană și cea ucraineană de apărare este urmărită în perspectiva dezvoltării unor capacități comune de producție și a valorificării experienței acumulate de armata ucraineană pe câmpul de luptă. Miniștrii ar putea analiza și viitorul Misiunii de asistență militară a UE pentru Ucraina (EUMAM Ukraine), prin care au fost instruiți aproximativ 100.000 de militari ucraineni.

Ultima dezbatere va aborda securitatea și apărarea transatlantică. La discuții va participa Elbridge Colby, subsecretar pentru politici în cadrul Departamentului american al Războiului. Schimbul de opinii va viza cooperarea dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în materie de apărare și raporturile dintre responsabilitățile europene și angajamentele asumate de statele membre în cadrul NATO.

Reuniunea miniștrilor va fi precedată, între orele 8.30 și 9.30, de o ședință a Consiliului director al Agenției Europene de Apărare (EDA), care va prezenta evaluarea anuală coordonată a apărării (CARD), iar miniștrii ar putea analiza bugetul EDA pentru 2027 și o declarație privind securitatea aprovizionării în sectorul apărării.