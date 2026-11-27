Ministrul apărării naționale s-a întâlnit cu reprezentanți ai unor companii producătoare de...

180041– 27112026 – Ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a avut, la sediul MApN, o serie de întâlniri cu reprezentanți ai unor companii producătoare de echipamente militare.

Astfel, vineri, 27 noiembrie, ministrul l-a primit pe Thomas Kauffmann, vicepreședintele companiei General Dynamics European Land Systems (GDELS). Discuțiile au vizat, în principal, derularea contractului de achiziție a transportoarelor blindate pentru trupe 8×8 Piranha V și derivate, fabricate în România.

Ministrul Oprea a subliniat importanța cooperării cu industria națională de apărare pentru dezvoltarea capacităților de producție din țara noastră și pentru asigurarea suportului logistic necesar tehnicii militare aflate în dotarea Armatei României.

Totodată, oficialul MApN a apreciat producția transportoarelor Piranha V în România drept un exemplu concret al modului în care transferul de tehnologie și implicarea companiilor autohtone contribuie la securitatea aprovizionării și la consolidarea bazei industriale și tehnologice naționale.

„Modernizarea Armatei României rămâne o prioritate absolută, iar programul Piranha V este un pilon esențial în acest proces. Ne dorim ca parteneriatul cu General Dynamics European Land Systems să se consolideze, astfel încât producția și mentenanța acestor transportoare blindate să se realizeze la cele mai înalte standarde aici, în țara noastră, aducând un plus de valoare atât capacităților noastre defensive, cât și industriei naționale de apărare”, a declarat ministrul apărării.

În cursul zilei de ieri, 26 noiembrie, ministrul Oprea s-a întâlnit cu Bezhalel Machlis, președintele companiei israeliene Elbit Systems. Discuțiile s-au axat pe analiza stadiului programelor de înzestrare și de modernizare cu sisteme de înalt nivel tehnologic produse de Elbit Systems, derulate în prezent de Armata României.

Colaborarea MApN cu compania israeliană privește programele Sistem UAS (Unmanned Aircraft Systems) tactic-operativ clasa II, Transportor Blindat pentru Trupe 8×8 Piranha V, Revitalizarea și Modernizarea aeronavelor IAR-99 și Sistem de război electronic contra UAS.

Agenda discuțiilor a inclus și teme privind transferul de tehnologie și dezvoltarea industriei naționale de apărare. Ministrul Ștefan-Radu Oprea a salutat implicarea companiei în industria românească de profil și a subliniat deschiderea pentru aprofundarea cooperării româno-israeliene în domenii de interes comun, în acord cu evoluțiile din mediul internațional de securitate, cu prioritățile din domeniul apărării și cu interesele strategice ale celor două state.