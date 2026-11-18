Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, și-a încheiat mandatul de ambasador la NATO....

179935 – 18112026 – După mai bine de patru ani petrecuți la Bruxelles, ministrul afacerilor externe, Sebastian-Dănuț Neculăescu, și-a încheiat misiunea de reprezentant permanent al României la NATO. La finalul mandatului, oficialul român a primit drapelul României care a arborat la sediul Alianței pe durata misiunii sale.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a adresat un mesaj în plenul Consiliului Nord-Atlantic și i-a înmânat drapelul, într-un gest simbolic care marchează încheierea mandatului unui ambasador.

Neculăescu a anunțat că va reveni la sediul NATO pe 2 decembrie, pentru reuniunea miniștrilor de externe ai statelor aliate.

În perspectiva reuniunii din decembrie, ministrul român a discutat cu Mark Rutte despre necesitatea suplimentării capabilităților aliate în regiunea Mării Negre și despre continuarea sprijinului NATO pentru securitatea României.

Cu o zi înainte de ceremnoia de la NATO, ministrul Neculăescu participase la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afaceri Externe și la întâlnirea ministerială privind securitatea și conectivitatea transregională în regiunea Mării Negre, Caucazului de Sud și Asiei Centrale, unde a prezentat stadiul operaționalizării Hub-ului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, dezvoltat împreună cu Bulgaria.

A evidențiat și rolul Portului Constanța, al Dunării și al proiectelor energetice majore în conectarea Europei cu regiunea Caucazului de Sud și Asia Centrală.

În marja reuniunilor de la Bruxelles, ministrul român a avut întâlniri bilaterale cu omologii din Polonia, Turcia, Armenia și Kazahstan.

Discuțiile cu Radosław Sikorski, Hakan Fidan, Ararat Mirzoyan și Mukhtar Tileuberdi au vizat cooperarea economică, securitatea și apărarea în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic, precum și dezvoltarea coridoarelor economice, energetice și de transport.

În ceea ce privește Ucraina, Neculăescu a susținut continuarea sprijinului european, în special în perspectiva sezonului rece. În discuțiile despre Orientul Mijlociu, a pledat pentru sprijinirea stabilizării și redresării Siriei și protejarea libertății de navigație.

Sebastian-Dănuț Neculăescu a fost numit ministru al Afacerilor Externe în Guvernul condus de Luca Niculescu, după ce a reprezentat România la NATO începând din 2022.