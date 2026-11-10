Ministrul Justiției a discutat cu sindicatul experților criminaliști despre resurse și condițiile de lucru

179851 – 10112026 – Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a întâlnit luni, la sediul ministerului, cu reprezentanții Sindicatului Salariaților Institutului Național de Expertize Criminalistice (INEC), pentru a discuta problemele instituției și măsurile necesare îmbunătățirii condițiilor de lucru, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției.

Discuțiile au vizat identificarea unor soluții normative, administrative și bugetare pentru consolidarea capacității instituționale și operaționale a institutului, în raport cu nevoile personalului și specificul activității de expertiză criminalistică.

Ministrul a subliniat rolul INEC în sprijinirea activității judiciare și necesitatea asigurării resurselor și condițiilor pentru realizarea expertizelor la standarde profesionale adecvate.

Potrivit ministerului, întrevederea a inclus și obiectivele din Programul de guvernare privind eficientizarea expertizei judiciare, dezvoltarea capacității operaționale și extinderea infrastructurii la nivel teritorial.

La finalul întâlnirii, Radu Marinescu a reafirmat disponibilitatea de a continua dialogul cu organizația sindicală și de a analiza propunerile acesteia.

Comunicatul nu precizează ce revendicări concrete au formulat sindicaliștii, ce soluții au fost convenite, ce bugete ar putea fi alocate sau în ce termene ar urma să fie aplicate eventualele măsuri. Aceste detalii nu pot fi considerate stabilite în urma întâlnirii pe baza informațiilor publicate.