Ministrul Sănătății ia în calcul concedierea medicilor care pleacă din spitalele publice înainte de încheierea programului

179856 – 10112026 – Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că ia în calcul desfacerea contractelor de muncă ale medicilor care părăsesc spitalele publice înainte de terminarea programului pentru a consulta pacienți în cabinetele private. Declarația a fost făcută luni seară, la Euronews, în condițiile în care Ministerul Sănătății a început un control la nivel național privind activitatea medicilor în ambulatoriile de specialitate.

Verificările vor viza programările pacienților, pontajele personalului medical și serviciile raportate pentru decontare către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Potrivit ministrului, decizia de a declanșa controlul a venit după ce a încercat să obțină programări în ambulatoriile mai multor spitale din țară. Fără să prevină unitățile medicale, Alexandru Rogobete a sunat la spitale din Timișoara, Iași, București, Constanța și Sibiu. În unele cazuri a identificat disponibilitate pentru consultații, în timp ce în altele nu a primit răspuns sau i s-a comunicat că nu există locuri decât în anul următor.

Ministrul a declarat că verificările vor urmări inclusiv eventualele diferențe dintre programările înregistrate și serviciile efectiv acordate și decontate.

„Dacă în programator există zece pacienți, și la CNAS decontați doar doi, înseamnă că diferența de opt sunt pacienți fictivi doar pentru a-și bloca programul fictiv în ambulatoriul de specialitate”, a explicat Alexandru Rogobete, care a precizat însă că nu vrea să formuleze concluzii înainte de finalizarea controlului.

Oficialul a vorbit și despre practica medicilor care părăsesc spitalele publice înainte de încheierea programului pentru a lucra în propriile cabinete private. El a invocat și situațiile în care pacienții ar fi îndrumați către servicii medicale private, deși consultația ar putea fi asigurată în sistemul public.

„Mă gândesc inclusiv la desfacerea contractului de muncă pentru cei care își părăsesc spitalul public înainte de finalizarea programului”, a afirmat ministrul.

Alexandru Rogobete a precizat că nu generalizează aceste comportamente la nivelul întregului corp medical și a evidențiat activitatea medicilor care efectuează gărzi suplimentare, rămân peste program sau revin la spital în afara orelor de lucru.