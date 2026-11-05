Mircea Fechet cere explicații de la Ministerul Apărării despre dronele intrate în spațiul aerian al României

179812 – 05112026 – Deputatul PNL Mircea Fechet solicită Ministerului Apărării Naționale să clarifice circumstanțele incidentului din seara de 31 octombrie, când două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României, iar populația din șase județe a fost avertizată prin sistemul RO-Alert.

Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Apărării Naționale la 31 octombrie, sistemele de supraveghere radar au detectat cele două drone în nord-estul țării. Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol patru aeronave F-16, de la bazele aeriene Câmpia Turzii și Borcea, precum și un elicopter IAR-330 SOCAT. Au fost alertate autoritățile pentru transmiterea mesajelor către populația din județele Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani, Bacău și Suceava.

MApN a precizat că una dintre drone a părăsit spațiul aerian național, iar cea de-a doua a fost observată ultima dată în zona dintre județele Vaslui și Bacău. Instituția a anunțat că nu au fost raportate prăbușiri ale unor vehicule aeriene și că măsurile de alertare au încetat la ora 19:19.

Mircea Fechet consideră că informațiile comunicate public nu lămuresc suficient evoluția incidentului. Deputatul cere detalii despre tipul și traiectoria dronelor, timpul petrecut pe teritoriul României și modul în care au acționat structurile militare.

„Norocul nu este o strategie de apărare națională”, afirmă parlamentarul, care întreabă dacă aeronavele militare au avut contact vizual cu dronele și dacă au fost luate decizii operaționale privind neutralizarea acestora.

Fechet critică, de asemenea, ceea ce consideră a fi o comunicare ambiguă din partea autorităților și cere explicații privind capacitatea de detectare, monitorizare și intervenție în astfel de situații.

Deputatul leagă problema de ritmul programelor de înzestrare a Armatei Române și de operaționalizarea infrastructurii necesare gestionării amenințărilor aeriene. El critică și conflictul politic legat de compania germană Rheinmetall, susținând că eventualele întârzieri în programele de apărare ar putea afecta capacitatea de reacție a României.