179951 – 19112026 – Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pentru 16 decembrie 2026 pronunțarea asupra sesizării președintelui Nicușor Dan privind legea prin care orașul Voluntari (Ilfov), ar urma să fie declarat municipiu. Decizia a fost luată miercuri, 18 noiembrie, astfel că procedura de promulgare a legii rămâne suspendată până la soluționarea controlului de constituționalitate.

Legea, inițiată de parlamentari PSD și adoptată de Parlament în septembrie 2026, a fost transmisă președintelui României pentru promulgare la 3 octombrie. Nicușor Dan a sesizat CCR pe 22 octombrie, contestând fundamentarea inițiativei legislative și îndeplinirea criteriilor legale pentru dobândirea statutului de municipiu.

Sesizarea vizează respectarea prevederilor Constituției referitoare la organizarea administrativ-teritorială, precum și calitatea și fundamentarea actului normativ.

Două referendumuri, două opțiuni diferite

Unul dintre principalele argumente ale președintelui privește consultările populare organizate în Voluntari în 2004 și 2009.

La referendumul din 31 octombrie 2004, locuitorii au fost consultați cu privire la transformarea orașului în municipiu de rangul al II-lea. Din cele 15.927 de voturi valabil exprimate, 15.800 au susținut această variantă.

Nicușor Dan consideră însă că rezultatul nu mai poate fi folosit, fără o nouă consultare, pentru a demonstra voința actuală a comunității. La 1 iulie 2025, Voluntari avea 49.417 locuitori, iar structura populației s-a modificat față de momentul referendumului din 2004.

Președintele invocă și referendumul din 22 noiembrie 2009, organizat pentru consultarea populației în legătură cu transformarea orașului în Sectorul 7 al Capitalei. Potrivit Strategiei de dezvoltare locală a orașului Voluntari pentru perioada 2011-2020, 78% dintre participanți au susținut această opțiune.

În sesizare se arată că documentația care a însoțit inițiativa legislativă din 2026 nu menționează referendumul din 2009, deși acesta a exprimat o opțiune diferită de cea supusă consultării în 2004.

Lipsa unui depozit de deșeuri și a unui spital public, printre obiecții

Un alt motiv de contestare îl reprezintă îndeplinirea indicatorilor minimali prevăzuți de Legea nr. 351/2001 pentru declararea unui oraș ca municipiu.

În fișa orașului Voluntari, întocmită în martie 2026, indicatorul referitor la existența unui depozit controlat de deșeuri, cu acces asigurat, este marcat cu „NU”. Acest criteriu figurează printre condițiile cantitative și calitative prevăzute de legislație pentru municipii.

Președintele contestă și datele privind suprafața spațiilor verzi. Fișa orașului indică 220 de metri pătrați de spații verzi pe locuitor, în timp ce Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2011-2020 menționa 1,21 metri pătrați pe locuitor în 2009. Sesizarea ridică problema modului în care au fost calculate aceste suprafețe și a eventualei includeri a terenurilor împădurite în indicator.

Consiliul Economic și Social a emis, la 18 martie 2026, un aviz negativ asupra proiectului legislativ. Printre argumentele prezentate s-a aflat faptul că Voluntari nu are un spital public și că referendumul invocat pentru susținerea transformării în municipiu datează din urmă cu 22 de ani.

Guvernul a transmis, la rândul său, un punct de vedere prin care nu a susținut adoptarea inițiativei legislative.

Impactul asupra impozitelor și bugetului local

Sesizarea președintelui vizează și lipsa unei analize detaliate privind consecințele financiare ale schimbării statutului administrativ.

Documentația legislativă nu ar prezenta suficient impactul asupra impozitelor locale, asupra bugetului orașului și asupra relațiilor financiare cu bugetul de stat. Potrivit argumentelor președintelui, rangul localității influențează calculul unor impozite pe clădiri și terenuri, astfel că transformarea în municipiu poate avea efecte fiscale asupra proprietarilor.

Este contestată și lipsa unei analize privind relația funcțională dintre Voluntari și București, în condițiile în care o parte importantă a populației active desfășoară activități profesionale în Capitală.

Ce urmează pentru Voluntari

Curtea Constituțională va relua dezbaterea pe 16 decembrie 2026. Până atunci, Voluntari își păstrează statutul administrativ de oraș.

Dacă CCR admite sesizarea, legea va trebui reexaminată în condițiile stabilite de Curte. Dacă sesizarea este respinsă, actul normativ va putea continua procedura de promulgare și publicare în Monitorul Oficial.

Transformarea în municipiu nu produce automat modificări ale limitelor teritoriale și nici nu înseamnă că Voluntari devine parte a municipiului București. Localitatea ar rămâne în componența județului Ilfov, cu statut administrativ de municipiu.

Controversele privind ridicarea orașului Voluntari la rang de municipiu vin odată cu dezbatereile privind reforma administrativ-teritorială propusă de PSD.