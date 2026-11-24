179995 – 24112026 – Alianța Nord-Atlantică va pune la dispoziția Poloniei o aeronavă de avertizare timpurie și supraveghere aeriană, după ce trei rachete de croazieră rusești Kh-101 au pătruns în spațiul aerian polonez și s-au prăbușit în sud-estul țării. Decizia a fost anunțată luni, 23 noiembrie, după o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles. Varșovia solicită întărirea apărării aeriene pe flancul estic al NATO, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările incidentului.

Rachetele au intrat în spațiul aerian polonez în primele ore ale zilei de vineri, 20 noiembrie, în timpul unui atac de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei. Fragmente ale acestora au fost identificate în trei localități: Nowy Lipowiec, din regiunea Lublin, și Rudnik nad Sanem și Mołodycz, din regiunea Podkarpackie, în sud-estul Poloniei.

Procurorii polonezi au anunțat duminică, 22 noiembrie, că examinările preliminare au identificat resturi de rachete Kh-101 în toate cele trei locuri. Anunțul a corectat evaluarea inițială a autorităților militare, care indicase că două dintre obiecte ar fi fost rachete, iar al treilea o dronă cu reacție.

Nu au fost raportate victime sau pagube la infrastructura critică. Autoritățile au izolat zonele în care au căzut obiectele, iar echipele de investigație au recuperat componente ale sistemelor de propulsie și ghidaj.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului Districtual din Lublin, Marcin Kozak, primele verificări indică faptul că rachetele au fost fabricate în trimestrul al patrulea din 2026, la o unitate industrială din Dubna, regiunea Moscova. Componentele recuperate vor fi examinate din punct de vedere tehnic și criminalistic.

NATO suplimentează supravegherea aeriană a Poloniei

Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism decizional al NATO, s-a reunit luni, 23 noiembrie, la Bruxelles, pentru a discuta încălcarea spațiului aerian polonez și măsurile de întărire a apărării pe flancul estic.

Polonia a fost reprezentată de secretarul de stat în Ministerul Apărării, Paweł Zalewski, care a prezentat evaluarea autorităților de la Varșovia și solicitările privind suplimentarea capacităților aliate.

După reuniune, Zalewski a anunțat că NATO va pune la dispoziția Poloniei o aeronavă AWACS (Airborne Warning and Control System), destinată supravegherii aeriene și avertizării timpurii.

„O aeronavă de avertizare timpurie AWACS va fi pusă la dispoziția Poloniei”, a declarat Paweł Zalewski, apreciind că sistemul va oferi o imagine operațională mai bună asupra amenințărilor și va permite un răspuns mai rapid.

NATO operează o flotă de 14 aeronave AWACS, echipate cu radare montate deasupra fuselajului. Acestea pot detecta și urmări ținte aeriene la distanțe mari, pot coordona activitatea avioanelor de luptă și pot transmite informații către centrele de comandă ale Alianței.

Polonia a solicitat și alte capacități aeriene, inclusiv aeronave de avertizare timpurie și avioane de luptă suplimentare. Varșovia dorește, de asemenea, revizuirea procedurilor de reacție, astfel încât deciziile privind interceptarea sau neutralizarea obiectelor care pătrund în spațiul aerian aliat să poată fi luate mai rapid.

Varșovia suspectează o provocare deliberată

Premierul polonez Donald Tusk a calificat incidentul drept o posibilă provocare intenționată a Rusiei. El a atras atenția asupra apropierii unuia dintre locurile în care au căzut rachetele de poligonul militar Nowa Dęba, unde se desfășurau exerciții ale unor state europene din cadrul Coaliției de Voință, pentru pregătirea unei eventuale misiuni de securitate în Ucraina după încheierea războiului.

Unul dintre locurile în care au fost găsite fragmente se află la aproximativ 35–40 de kilometri de poligonul militar.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că este dificil de considerat o simplă coincidență faptul că trei rachete au ajuns în apropierea zonei în care se desfășurau exercițiile.

Totuși, autoritățile poloneze nu au stabilit până în prezent dacă rachetele au fost direcționate intenționat către teritoriul țării sau dacă au deviat de la traiectoria stabilită în timpul atacului asupra Ucrainei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că, înainte de a decide eventuale modificări ale dispozitivului defensiv, Alianța trebuie să clarifice circumstanțele incidentului. După vizita efectuată la Varșovia, sâmbătă, 21 noiembrie, el a descris încălcarea spațiului aerian drept un act periculos și inacceptabil și a reafirmat solidaritatea aliaților cu Polonia.

Polonia nu a solicitat activarea Articolului 4 din Tratatul NATO

Deși a cerut sprijin militar suplimentar, Varșovia nu a solicitat activarea Articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care permite consultări între aliați atunci când un stat consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa sunt amenințate, ci a preferat discutarea incidentului în cadrul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic și prezentarea unor măsuri concrete pentru consolidarea apărării aeriene.

Articolul 5, care consacră principiul apărării colective, nu se activează automat în urma unei încălcări a spațiului aerian. Aplicarea sa presupune evaluarea existenței unui atac armat și o decizie politică a aliaților.

Incidentul din 20 noiembrie se înscrie într-o serie de încălcări ale spațiului aerian al statelor NATO de la începutul invaziei ruse în Ucraina. În septembrie 2025, aproximativ 30 de drone au pătruns în spațiul aerian polonez, determinând Alianța să lanseze operațiunea Eastern Sentry pentru consolidarea supravegherii și apărării flancului estic.