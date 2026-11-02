Niculescu nu merge la „Ora prim-ministrului”

179783 – 02112026 – Premierul Luca Niculescu nu va participa luni, 2 noiembrie, la dezbaterea „Ora prim-ministrului”, programată în plenul Camerei Deputaților, la solicitarea AUR. La aceeași oră, de la 16:00, șeful Executivului are programate consultări cu reprezentanții confederațiilor sindicale. Absența sa readuce în discuție o practică întâlnită și în mandatele unor foști premieri, care au refuzat sau nu au putut da curs invitațiilor Parlamentului.

AUR a solicitat prezența premierului pentru explicații privind deficitul bugetar estimat pentru 2026, datoriile statului, plățile restante și măsurile prin care Guvernul intenționează să reducă dezechilibrul bugetar până în 2030. Cererea a fost aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaților în 28 octombrie.

Parlamentarii AUR vor să afle care este deficitul estimat pentru 2026 potrivit metodologiei europene ESA și cum se explică diferența față de deficitul calculat în sistem cash, utilizat pentru execuția bugetară națională. De asemenea, cere prezentarea măsurilor de reducere a deficitului în perioada 2027–2030, cu impactul financiar al fiecăreia, și explicații despre posibilitatea atingerii unei ținte de 2,8% din PIB în 2030, fără majorări de taxe și fără diminuarea investițiilor publice.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, deficitul bugetului general consolidat a fost de 78,3 miliarde de lei, respectiv 3,81% din PIB, la sfârșitul lunii septembrie 2026, față de 102,47 miliarde de lei, echivalentul a 5,31% din PIB, în perioada similară din 2025. Veniturile bugetare au crescut cu 11,9%, iar cheltuielile cu 5,5%.

Prima rectificare bugetară din 2026 a menținut ținta de deficit cash la 6,2% din PIB, însă valoarea nominală estimată a deficitului anual a fost majorată la 130,3 miliarde de lei.

Absențe și reprogramări în mandatele foștilor premieri

Luca Niculescu nu este primul șef al Guvernului care nu participă la o dezbatere parlamentară organizată la cererea opoziției.

Un precedent recent este cel al lui Ilie Bolojan, care, la 3 noiembrie 2025, nu s-a prezentat la „Ora prim-ministrului”, unde fusese convocat de PSD și AUR pentru explicații privind retragerea unor militari americani din România. Premierul a invocat agenda încărcată, legată de discuțiile și semnarea contractului cu grupul german Rheinmetall, și a solicitat reprogramarea dezbaterii.

Marcel Ciolacu a lipsit de la mai multe convocări parlamentare. La 6 noiembrie 2023, nu a participat la dezbaterea solicitată de USR în Senat, pe tema reformei fiscale și a impactului măsurilor guvernamentale. La 4 martie 2024, nu s-a prezentat la o nouă dezbatere, organizată tot la solicitarea USR, privind inflația, deficitul bugetar și împrumuturile statului.

În octombrie 2024, Ciolacu a refuzat două invitații succesive la Camera Deputaților. Pentru dezbaterea din 7 octombrie, Cancelaria premierului a invocat activități politice și guvernamentale care nu puteau fi amânate, iar pentru cea din 4 noiembrie a fost comunicată o deplasare externă. În februarie 2025, premierul nu a participat nici la dezbaterea solicitată de USR privind cazul Nordis.

Și Viorica Dăncilă a avut mai multe situații în care nu a răspuns invitațiilor Parlamentului. În septembrie 2018, a anunțat că nu poate participa la dezbaterea cerută de PNL din cauza unor angajamente stabilite anterior. La 14 noiembrie 2018, dezbaterea a fost amânată după ce premierul a participat la ceremonia de învestire a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, la Palatul Cotroceni.

Un alt caz este cel al lui Nicolae Ciucă, care nu a participat la dezbaterea programată în Senat la 6 martie 2023, la solicitarea USR, pe tema reformei pensiilor speciale și de serviciu.

Potrivit regulamentelor, prezența premierului este obligatorie

Procedura „Ora prim-ministrului” face parte din mecanismele de control parlamentar asupra Guvernului și a fost introdusă în Regulamentul Camerei Deputaților în mai 2015. Dezbaterile se organizează, de regulă, o dată pe lună, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, la solicitarea grupurilor parlamentare sau a prim-ministrului.

Articolul 211 din Regulamentul Camerei Deputaților prevede explicit că premierul are obligația de a participa la dezbaterea solicitată de grupurile parlamentare. O prevedere similară se regăsește în Regulamentul Senatului.

În cazul actualei dezbateri solicitate de AUR, rămâne de văzut dacă Biroul Permanent al Camerei Deputaților va stabili o nouă dată pentru prezentarea premierului și dacă acesta va răspunde.