Nicușor Dan, Dublin:  O Europă mai puternică și mai sigură depinde de deciziile noastre

Nicușor Dan, Dublin: O Europă mai puternică și mai sigură depinde de...

179897– 14112026 – ”Provocările europene comune fac necesar un răspuns coordonat: o securitate mai puternică, o competitivitate sporită, conectivitate strategică și reziliență democratică. Sunt teme importante pentru România și pentru toate statele europene, pe care le-am discutat la Dublin, în cadrul celui de-al 9-lea Summit al Comunității Politice Europene.

O Europă care să fie mai puternică, mai sigură și mai bine conectată depinde de deciziile și acțiunile noastre comune, care să acorde atenție specială Flancului Estic. Trebuie să susținem în continuare Ucraina pentru obținerea unei păci juste și durabile, consolidându-ne în același timp capacitatea colectivă de a contracara amenințările hibride, interferențele străine și manipularea informațiilor.

Discuțiile au vizat și viitorul securității europene, o cooperare mai strânsă împotriva traficului de droguri și o abordare coordonată a migrației.

La reuniunea Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, am reafirmat sprijinul neclintit al României pentru securitatea, reziliența și integrarea europeană a Republicii Moldova. Calea europeană a Republicii Moldova este o prioritate comună și o investiție strategică în stabilitatea regiunii noastre și a întregului continent”, transmite președintele Nicușor Dan pe facebook.