Nicușor Dan explică interdicția impusă jurnalistului Ovidiu Vanghele: respectarea demnității personale și a funcției publice

În conferința de presă susținută joi seara, la Dublin, la finalul Summitului Comunității Politice Europene, printre temele prezentate de președintele Nicușor Dan s-au numărat și motivele deciziei interzicerii accesului jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni: demnitatea personală, respectul față de instituțiile statului și combaterea violenței verbale în spațiul public.

Șeful statului a afirmat că, în calitate de persoană, are dreptul să refuze dialogul cu cineva care îl jignește. „Eu nu sunt un gunoi și, în calitate de om, am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a extins argumentația de la relația personală cu jurnalistul la respectul datorat instituțiilor publice. El a spus că, în calitate de șef al statului, reprezintă simbolic aparatul administrației publice și că nu poate accepta ca angajații statului – polițiști, cadre medicale, profesori, funcționari publici sau judecători – să fie tratați în mod degradant de cetățeni.

„Este o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român”, a susținut președintele.

Al treilea argument invocat privește efectele limbajului agresiv asupra comportamentului social. Nicușor Dan a afirmat că violența verbală poate genera violență fizică și că tolerarea unor asemenea manifestări în spațiul public poate influența comportamentul copiilor în relația cu cadrele didactice sau părinții.

„Noi trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări”, a declarat șeful statului.

Președintele a precizat că pentru contestarea acțiunilor autorităților cetățenii au la dispoziție mijloace democratice – proteste, acțiuni în instanță, plângerile penale, dar a separat dreptul de a critica instituțiile de folosirea unui limbaj pe care îl consideră degradant la adresa persoanelor care lucrează în serviciul public.

Nicușor Dan a respins și interpretarea potrivit căreia decizia sa ar reprezenta o îngrădire a libertății presei.

Decizia privind accesul lui Ovidiu Vanghele a fost anunțată marți, 10 noiembrie, la finalul conferinței de presă organizată la Palatul Cotroceni. Președintele a invocat atunci limbajul folosit de jurnalist în postările publicate în spațiul online.

Una dintre postările la care se face referire datează din 8 aprilie 2026, după anunțarea numirilor procurorilor-șefi. Vanghele l-a numit atunci pe președinte „gunoi”, criticând deciziile privind numirile la conducerea parchetelor.

Într-un interviu pentru Pagina de Media, Ovidiu Vanghele a admis că limbajul folosit la adresa președintelui a fost excesiv și și-a cerut iertare.