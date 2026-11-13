Nicușor Dan, la Dublin: România propune un hub de securitate la Marea Neagră

Nicușor Dan, la Dublin: România propune un hub de securitate la Marea...

179891 – 13112026 – Cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene (CPE) care s-a desfășurat joi, 12 noiembrie 2026, în capitala Irlandei, a avut tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”. La reuniune au participat lideri europeni, inclusiv din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și reprezentanți ai Canadei.

În declarațiile susținute la finalul summitului, Nicușor Dan a explicat că reuniunea oferă un cadru de cooperare pentru statele care au interese comune în domenii precum securitatea, dezvoltarea economică, interconectarea infrastructurilor și combaterea amenințărilor hibride.

Președintele României Nicușor Dan a făcut o trecere în revistă a principalelor subiecte și discuții abordate de România în acest context: discuții cu Germania privind dezvoltarea unui hub de securitate la Marea Neagră, cooperarea energetică și viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2035. Alte teme au fost relațiile cu Azerbaidjanul, parcursul european al Albaniei și recuperarea Casei Iorga.

Hub de securitate la Marea Neagră, în discuțiile cu Germania

În întâlnirea bilaterală cu cancelarul german Friedrich Merz, președintele României a discutat despre securitatea regională și posibilitatea unei colaborări germano-române pentru dezvoltarea unui hub la Marea Neagră.

Un alt subiect a fost viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru 2028–2035. Nicușor Dan a precizat că pozițiile celor două state nu sunt identice, dar că interlocutorii au convenit asupra necesității adoptării unui buget european până la sfârșitul anului 2026. Discuțiile vor continua la reuniunea Consiliului European programată la sfârșitul lunii noiembrie.

Potrivit președintelui, cooperarea cu Germania ar putea viza și dezvoltarea capacităților de securitate din regiunea Mării Negre, în condițiile în care amenințările militare și hibride afectează securitatea flancului estic al NATO.

Discuții cu premierul albanez despre Casa Iorga

În cadrul summitului, președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere și cu prim-ministrul Albaniei. Discuțiile s-au concentrat asupra parcursului european al Albaniei și asupra interesului României pentru recuperarea Casei Iorga.

Președintele nu a precizat în ce stadiu au ajuns negocierile privind imobilul, care sunt demersurile juridice sau diplomatice întreprinse și în ce condiții ar putea fi recuperată proprietatea asociată istoricului Nicolae Iorga.

Dezinformarea și securitatea Republicii Moldova, pe agenda reuniunii

Președintele Nicușor Dan a participat și la discuțiile dedicate Republicii Moldova, securității europene și combaterii dezinformării.

În cadrul reuniunii Grupului de sprijin pentru Republica Moldova au fost discutate provocările de securitate cu care se confruntă statul vecin și parcursul său european.

O altă masă rotundă a fost dedicată manipulării informaționale și influențelor străine. Președintele a remarcat că fenomenul reprezintă o preocupare comună atât pentru statele membre ale Uniunii Europene, cât și pentru cele din afara acesteia.

În acest context, a avut loc și o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei. Discuțiile au vizat adaptarea instituției la noile provocări și cooperarea în domeniul protejării proceselor electorale, în condițiile creșterii influențelor externe și a campaniilor de manipulare.

Traficul de droguri a reprezentat un alt subiect al reuniunii. Nicușor Dan a menționat că problema este comună mai multor state europene și necesită cooperare pentru securizarea rutelor de trafic și combaterea rețelelor infracționale.