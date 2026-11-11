Nicușor Dan și-a apărat deciziile după criza politică*

Rheinmetall, excluderea AUR de la guvernare și conflictul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele, momentele-cheie ale conferinței din 10 noiembrie de la Cotroceni

179868 – 11112026 – Președintele Nicușor Dan a folosit conferința de presă susținută marți, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni, pentru a justifica deciziile luate în timpul crizei politice, pentru a apăra colaborarea cu partidele care susțin Guvernul și pentru a explica riscurile economice asociate deficitului bugetar. Aproape trei ore de declarații și întrebări au adus în discuție relația cu AUR și PSD, contractele de apărare finanțate prin programul european SAFE, situația din justiție, anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și relația cu Statele Unite. Două episoade au depășit însă cadrul obișnuit al unei conferințe prezidențiale: explicațiile despre alocarea unor fonduri importante către grupul german Rheinmetall și anunțul că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele de presă de la Cotroceni pe durata mandatului.

Conferința a avut și o componentă politică evidentă. Nicușor Dan a încercat să explice de ce a acceptat formula guvernamentală rezultată din negocierile cu partidele parlamentare și de ce consideră că alternativele susținute de o parte a electoratului său nu erau realizabile. În același timp, întrebările jurnaliștilor au testat diferența dintre promisiunile electorale privind transparența și reforma instituțiilor și modul în care președintele gestionează situațiile concrete.

Deficitul și ratingul de țară, argumentele centrale

În prezentarea inițială, președintele a formulat patru întrebări și și-a expus propriile răspunsuri. Acestea au vizat situația financiară a României, motivele pentru care AUR nu a intrat la guvernare, consecințele alegerilor anticipate și imposibilitatea unei majorități PNL–USR fără PSD.

Nicușor Dan a prezentat venituri bugetare de aproximativ 730 de miliarde de lei și cheltuieli de 860 de miliarde de lei, indicând un deficit de circa 150 de miliarde de lei și costuri de aproximativ 60 de miliarde de lei cu dobânzile datoriei acumulate.

Președintele a avertizat că o eventuală retrogradare a ratingului de țară ar putea determina unele fonduri de investiții și fonduri de pensii să își retragă plasamentele din România. Într-o asemenea situație, statul ar putea fi nevoit să se împrumute mai scump, iar ajustarea deficitului ar deveni mai dificilă.

Nicușor Dan a asociat accesul la finanțare cu stabilitatea politică și predictibilitatea economică. A susținut că România se află aproape de limita la care agențiile de rating recomandă investițiile și a avertizat asupra efectelor pe care le-ar avea pierderea acestei clasificări.

Argumentația economică a fost însă însoțită de predicții care necesită verificare. Afirmația că intrarea AUR la guvernare ar fi determinat retrogradarea ratingului într-o săptămână reprezintă un scenariu prezentat de președinte, nu un rezultat demonstrat.

De ce nu a vrut AUR de la guvernare

Nicușor Dan a susținut că intrarea AUR în Executiv ar fi provocat o retrogradare rapidă a ratingului României. El a invocat lipsa unui plan economic sustenabil al partidului și riscul apariției unor conflicte instituționale.

Președintele a afirmat că înțelege nemulțumirile alegătorilor AUR față de instituțiile statului, dar a făcut distincția între protestul politic și capacitatea de a guverna.

Prin această explicație, șeful statului a mutat discuția din zona diferențelor ideologice în cea a riscurilor economice și de securitate. Mesajul său a fost că stabilitatea financiară și continuitatea angajamentelor internaționale trebuie să prevaleze în alegerea unei majorități guvernamentale.

Poziționarea reprezintă și o delimitare politică față de AUR, într-un moment în care partidul încearcă să își consolideze electoratul critic față de actuala guvernare.

PNL și USR nu puteau înlocui majoritatea parlamentară

Președintele a respins criticile potrivit cărora ar fi putut asigura o guvernare PNL–USR fără PSD dacă ar fi susținut mai ferm cele două partide.

„30% e mai mic de 50%”, a spus Nicușor Dan, explicând că șeful statului nu poate înlocui voturile necesare formării unei majorități parlamentare.

El a respins și ideea organizării alegerilor anticipate, susținând că prelungirea instabilității ar fi agravat situația economică. În opinia sa, partidele care nu dispun de majoritate trebuie fie să negocieze o coaliție, fie să rămână în opoziție.

Răspunsul a clarificat poziția președintelui asupra limitelor constituționale ale funcției, dar nu a lămurit integral toate criticile referitoare la propriul rol în negocierile pentru desemnarea premierului. Aritmetica parlamentară explică limitele unei majorități, dar nu epuizează discuția despre opțiunile politice ale președintelui, condițiile pe care le-a pus partidelor și compromisurile acceptate.

Rheinmetall și contractele SAFE: ce știa președintele despre alocarea fondurilor

Unul dintre cele mai importante momente ale conferinței a fost discuția despre contractele finanțate prin programul european SAFE și despre alocarea unei sume de aproximativ 5,7 miliarde de euro către grupul german Rheinmetall.

Întrebat dacă știa că o asemenea sumă urma să ajungă la compania germană, inclusiv pentru echipamente pe care aceasta nu le-ar fi produs anterior, Nicușor Dan a confirmat că fusese informat despre principalele etape ale negocierilor și evaluărilor. Președintele nu a confirmat însă valoarea exactă de 5,7 miliarde de euro.

Răspunsul are relevanță din perspectiva responsabilității instituționale. Discuția nu mai privește doar o decizie a Guvernului despre care șeful statului nu ar fi avut cunoștință, ci nivelul de informare al președintelui și modul în care acesta a urmărit procesul de negociere și selecție.

Nicușor Dan a afirmat că nu are suspiciuni privind legalitatea contractelor SAFE și a susținut publicarea documentelor care nu sunt protejate de secretul militar sau de obligații de confidențialitate. A atras atenția și asupra obligațiilor privind producția în România, amintind că, în alte contracte militare, angajamentele de tip offset nu au fost întotdeauna respectate.

Răspunsul președintelui nu a clarificat criteriile concrete de selecție a Rheinmetall, justificarea valorii contractelor, capacitatea de producție care va fi instalată în România sau beneficiile industriale estimate. Pentru evaluarea acestor aspecte sunt necesare documentele de achiziție, contractele, obligațiile asumate de companie și informațiile oficiale privind implementarea programului SAFE.

Episodul a fost unul dintre cele mai importante pentru că a pus în discuție transparența unor cheltuieli de apărare de ordinul miliardelor de euro și responsabilitatea autorităților care au participat la procesul de negociere.

Justiția și alegerile anulate, teme de confruntare cu presa

Jurnaliștii au adresat întrebări despre dosare de corupție, prescripția faptelor și lipsa unor reprezentanți ai autorităților printre persoanele inculpate în dosarul DIICOT privind familia Pașca din județul Bihor, în care Viorel Pașca, soția sa, trei dintre fiii lor și o colaboratoare sunt acuzați de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat.

Nicușor Dan a spus că investigațiile continuă și a atribuit Parlamentului o parte din responsabilitatea pentru problemele legislative privind prescripția. În privința unor căi extraordinare de atac care nu ar fi fost folosite în dosare de corupție, președintele a declarat că nu cunoaște numărul cazurilor și a apreciat că procurorii ar fi făcut o evaluare a șanselor de soluționare.

Președintele a apărat și procedura de numire a procurorilor-șefi, apreciind că activitatea parchetelor se dinamizează. A afirmat că evaluarea trebuie făcută pe baza rezultatelor și că va urmări activitatea acestora.

Raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost un alt subiect important. Nicușor Dan a afirmat că există dovezi privind cheltuieli consistente în campania lui Călin Georgescu, deși acesta declarase cheltuieli zero. El a precizat că investigațiile financiare sunt în curs și că dorește ca viitorul raport să prezinte și contextul mai larg al acțiunilor de influență și al războiului hibrid atribuit Federației Ruse. Președintele s-a ferit să mai dea un calendar privind publicarea raportului referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Ovidiu Vanghele, momentul cu cea mai mare miză pentru relația dintre președinte și presă

Unul dintre ultimele episoade ale conferinței a schimbat radical registrul discuției. Jurnalistul Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigații Media, l-a întrebat pe Nicușor Dan despre un vot al procurorului general Cristina Chiriac în Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Întrebarea viza votul împotriva sesizării Inspecției Judiciare pentru cercetarea unei presupuse ingerințe în care ar fi fost implicată chiar procurorul general.

Jurnalistul a pus situația în legătură cu promisiunile președintelui privind reforma justiției și cu responsabilitatea acestuia pentru persoanele numite în funcții importante.

Nicușor Dan nu a răspuns pe fondul întrebării. I-a spus jurnalistului că dispusese să nu mai fie primit la conferințele de presă de la Cotroceni, invocând injurii pe care acesta i le-a adresat. Președintele a susținut că angajații săi ”miloși” nu respectaseră dispoziția și a anunțat că Vanghele nu va mai putea participa la conferințele sale pe durata mandatului. Jurnalistul a replicat că nu știa despre existența acestei dispoziții.

Acesta a fost momentul cu cel mai mare risc pentru imaginea președintelui ca susținător al transparenței și al dialogului democratic. Un șef de stat care și-a construit o parte din legitimitate pe promisiunea unei administrații mai transparente trebuie să accepte un nivel ridicat de control jurnalistic, inclusiv întrebări incomode și critici.

„România onestă” și recunoașterea scăderii puterii de cumpărare

Întrebările despre imaginile de la botezul familiei liderului PSD Alfred Simonis, în care au apărut bunuri de lux, l-au obligat pe președinte să explice ce înseamnă în practică sloganul său electoral „România onestă”.

Nicușor Dan a afirmat că nemulțumirea publică este alimentată de contrastul dintre nivelul de trai al cetățenilor și opulența afișată de persoane care ocupă funcții publice. A susținut însă că transformarea instituțiilor este un proces de durată și că trebuie prioritizate marile zone de corupție și evaziunea fiscală.

În aceeași secvență, întrebat dacă măsurile Guvernului Bolojan au sărăcit populația, președintele a recunoscut că puterea de cumpărare a scăzut și că persoanele deja sărace au devenit mai sărace.

Recunoașterea are o miză politică. Nicușor Dan a încercat să împace apărarea stabilității guvernamentale cu promisiunea electorală privind integritatea și reducerea privilegiilor. A admis costul social al ajustării economice, fără să se delimiteze de guvernul care aplică măsurile.

Rămâne însă întrebarea dacă această explicație va fi suficientă pentru alegătorii care au votat pentru o schimbare a modului de funcționare a instituțiilor și care așteaptă rezultate concrete, nu doar condamnarea publică a exceselor.

Relația cu SUA și UE

În politica externă, Nicușor Dan a respins ideea că România ar trebui să aleagă între Statele Unite și Uniunea Europeană. El a susținut că succesul diplomației trebuie măsurat prin atingerea obiectivelor de securitate și politică externă, nu prin rapiditatea organizării unei vizite bilaterale.

Întrebat de ce nu a avut până acum o întâlnire individuală cu Donald Trump sau JD Vance, președintele a afirmat că România și-a consolidat relațiile de securitate atât cu SUA, cât și cu partenerii europeni. A invocat, de asemenea, cooperarea regională privind securitatea Mării Negre și discuțiile pentru înființarea unui hub de securitate gestionat împreună cu Bulgaria.

Întrebări critice, dar nu întotdeauna neutre

Întrebările jurnaliștilor au vizat atât deciziile politice, cât și coerența dintre promisiunile electorale și acțiunile președintelui. Temele dominante au fost criza politică și formarea majorității, excluderea AUR de la guvernare, justiția, deficitul bugetar, contractele SAFE și relația cu partenerii externi.

Unele întrebări au fost formulate direct, inclusiv în privința votului acordat lui Nicușor Dan de alegători care l-ar fi considerat „răul cel mai mic”, a sprijinului acordat magistraților și a relației cu administrația americană.

Aceste întrebări au urmărit responsabilitatea publică și au fost legitime ca subiecte de dezbatere. Totuși, unele formulări au introdus premise care nu pot fi considerate demonstrate fără date electorale sau documente suplimentare.

Obiectivitatea unei întrebări nu se măsoară prin tonul neutru cu orice preț. O întrebare poate fi critică și legitimă dacă pornește de la fapte verificabile și îi permite interlocutorului să explice sau să conteste premisa. În schimb, o formulare aparent neutră poate fi părtinitoare dacă prezintă drept certitudine o acuzație nedovedită.

Un stil diferit de cel al predecesorilor

Comparativ cu Traian Băsescu, care a avut în mai multe ocazii confruntări personale cu jurnaliștii, Nicușor Dan a privilegiat în conferința din 10 noiembrie argumentația economică și instituțională. Băsescu a recurs uneori la replici personale și a transformat disputa cu presa într-o parte vizibilă a comunicării sale publice.

În cazul lui Klaus Iohannis, comunicarea prezidențială a fost frecvent construită în jurul unei prezentări inițiale și al apărării poziției instituționale, urmate de întrebări. Nicușor Dan a folosit o structură asemănătoare, dar a intrat în detalii mai ample despre negocierile politice și situația bugetară.

Diferența față de Băsescu nu înseamnă că Nicușor Dan nu a intrat în conflict cu presa. Episodul Ovidiu Vanghele arată că președintele poate transforma o întrebare critică într-o dispută privind comportamentul jurnalistului și accesul acestuia la instituție. Față de Iohannis, conferința a avut un volum mai mare de explicații și o expunere mai directă a justificărilor politice.

O conferință de apărare a mandatului și de pregătire a viitoarei competiții politice

Conferința din 10 noiembrie sugerează că Nicușor Dan încearcă să își construiască apărarea politică a mandatului în jurul a trei argumente: constrângerile parlamentare care au determinat formula guvernamentală, riscurile economice care impun stabilitate și menținerea direcției prooccidentale a României.

Mesajul se adresează în primul rând electoratului care l-a susținut în 2025 și care așteaptă explicații pentru colaborarea cu PSD, pentru excluderea AUR de la guvernare și pentru rezultatele reformelor promise. Președintele încearcă să demonstreze că nu și-a abandonat principiile, ci că a fost obligat să opereze într-un sistem politic în care nu dispunea de o majoritate compatibilă integral cu propriile preferințe.

Această poziționare poate constitui începutul unei strategii de conservare a electoratului pentru o eventuală candidatură la un al doilea mandat. Președintele încearcă să prevină erodarea încrederii și să pregătească argumentele cu care își va apăra bilanțul.

Vulnerabilitatea strategiei este diferența dintre explicații și rezultate. Alegătorii pot înțelege constrângerile parlamentare și riscurile economice, dar vor evalua mandatul prin evoluția nivelului de trai, funcționarea justiției, transparența cheltuirii banilor publici și respectarea promisiunilor privind integritatea instituțiilor.

Conferința a arătat un președinte dispus să ofere explicații ample, dar preocupat să mențină dezbaterea în cadrul argumentelor sale politice și economice. Punctul forte a fost prezentarea cifrelor bugetare și explicarea logicii negocierilor parlamentare. Limitele au apărut atunci când unele predicții au fost formulate cu certitudine, fără demonstrații suficiente, sau când întrebările despre responsabilități punctuale au primit răspunsuri generale. – * comentariu realizat cu ajutorul IA