Nuclearelectrica și BEI au semnat finanțarea de 400 de milioane de euro...

179916 – 17112026 – Nuclearelectrica și Banca Europeană de Investiții au semnat, la 16 noiembrie 2026, un contract de finanțare în valoare de 400 de milioane de euro pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Contractul face parte dintr-un pachet de finanțare BEI de 800 de milioane de euro, aprobat de consiliul de administrație al băncii la 15 iulie 2026. Finanțarea este împărțită în două tranșe egale, iar al doilea contract, tot de 400 de milioane de euro, urmează să fie semnat în 2027.

Valoarea totală estimată a proiectului este de aproximativ 3,1 miliarde de euro, fără costurile de finanțare. Împrumutul BEI reprezintă aproximativ 25% din această valoare.

Retehnologizarea presupune oprirea Unității 1 în perioada 2027–2030, pentru lucrările efective. Proiectul urmărește prelungirea duratei de funcționare cu încă 30 de ani.

Potrivit Nuclearelectrica, unitatea va putea furniza ulterior aproximativ cinci milioane de MWh anual în Sistemul Energetic Național.

Compania precizează că a început lucrările civile pentru infrastructura necesară și a încheiat contracte de servicii de inginerie, furnizare de componente și construcție.