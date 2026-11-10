Oficial: Ursula von der Leyen a discutat la București despre finanțarea europeană pentru securitatea Mării Negre, apărare și viitorul buget al UE

179853 – 10112026 – Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni, la București, alocarea a 60 de milioane de euro pentru securitatea maritimă la Marea Neagră: 10 milioane de euro pentru operațiunile de căutare și salvare desfășurate de România și 50 de milioane de euro pentru operaționalizarea Hub-ului de securitate maritimă, proiect gestionat de România și Bulgaria.

În conferința de presă comună cu președintele României, Nicușor Dan, Ursula von der Leyen a făcut referire la recentele incidente din regiune, inclusiv la atacurile cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor, soldate cu victime și persoane dispărute, și a atras atenția asupra deteriorării situației de securitate, arătând că Executivul comunitar urmărește accelerarea operaționalizării Hub-ul de securitate maritimă și stabilirea unui calendar pentru finalizarea proiectului.

Președinta Comisiei a subliniat rolul Mării Negre în transportul comercial și în securitatea alimentară, în special pentru Ucraina și piețele care depind de exporturile sale.

Întrevederea cu premierul Luca Niculescu: apărare, energie și prioritățile României în UE

Securitatea regiunii Mării Negre s-a aflat și pe agenda discuțiilor Ursulei von der Leyen cu premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria fiind abordate și probleme legate de viitorul buget european și prioritățile Guvernului României.

În privința securității regionale, premierul a susținut necesitatea unui răspuns comun și coordonat al Uniunii Europene și NATO, în condițiile intensificării atacurilor asupra navelor comerciale, ale incursiunilor dronelor în spațiul aerian, atacurilor cibernetice și campaniilor de dezinformare.

Luca Niculescu a mulțumit președintei Comisiei Europene pentru sprijinul acordat operaționalizării Hub-ului de securitate la Marea Neagră și pentru finanțările anunțate.

Cei doi oficiali au abordat și Programul SAFE, prin care România primește un împrumut de 16,68 miliarde de euro pentru achiziția de noi capabilități de apărare, dezvoltăarea capacităților de producție proprii și extinderea infrastructurii de transport cu dublă utilizare, civilă și militară.

Securitatea energetică a fost o altă temă a discuțiilor. Premierul a prezentat preocuparea Guvernului pentru identificarea unor soluții care să mențină prețurile la energie la un nivel accesibil pentru populație și companii, având în vedere impactul acestora asupra competitivității economice.

În plan intern, Luca Niculescu a prezentat prioritățile Executivului privind cooperarea cu instituțiile europene și finalizarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Premierul a reafirmat angajamentul Guvernului de a continua reducerea deficitului bugetar, concomitent cu aplicarea măsurilor de relansare economică.

Bugetul UE 2028-2034, tinerii și extinderea Uniunii

Negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 reprezintă o prioritate pentru România, care urmărește asigurarea unei finanțări adecvate și păstrarea alocărilor pentru agricultură și politica de coeziune.

Premierul a prezentat și intenția României de a lansa, în 2027, la 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, un proiect european dedicat tinerilor. Inițiativa urmărește dezvoltarea competențelor acestora și facilitarea accesului la locuri de muncă mai bine plătite. Ursula von der Leyen a salutat propunerea și a indicat Summitul social programat pentru anul viitor drept un cadru în care aceasta ar putea fi discutată.

În privința extinderii UE, premierul a susținut continuarea procesului în funcție de progresele individuale ale statelor candidate și a reafirmat sprijinul României pentru Republica Moldova și Ucraina.

La întrevederea de la Palatul Victoria au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Afacerilor Externe, Sebastian-Dănuț Neculăescu, ministrul Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Mihai Ghigiu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu, consilierul de stat Luminița Odobescu, reprezentantul permanent al României pe lângă UE, Iulia Matei, directorul de cabinet al premierului, Mihaela Ștefan, și purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.