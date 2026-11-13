ONU discută reglementarea armelor autonome bazate pe inteligență artificială

179889 – 13112026 – În perioada 16–20 noiembrie 2026, statele participante la Convenția ONU privind anumite arme convenționale se reunesc la Geneva pentru a decide următoarele etape ale procesului internațional de reglementare a armelor autonome. Conferința de evaluare poate deschide calea negocierii unui tratat internațional care să stabilească interdicții și restricții privind sistemele de armament capabile să identifice și să atace ținte fără intervenție umană.

Reuniunea este a șaptea Conferință de evaluare a Convenției privind anumite arme convenționale (CCW) și va fi prezidată de ambasadorul elvețian Julien Thöni. La conferință participă cele 128 de state părți la convenție.

Amnesty International, Human Rights Watch și coaliția Stop Killer Robots au cerut, într-un comunicat comun publicat la 12 noiembrie, deschiderea unor negocieri cu termen limită pentru elaborarea unui protocol obligatoriu juridic. Documentul ar urma să interzică anumite categorii de arme autonome și să introducă restricții pentru celelalte sisteme de acest tip.

Inteligența artificială, tot mai prezentă în deciziile militare

Organizațiile avertizează că inteligența artificială este integrată într-un număr tot mai mare de operațiuni militare, de la colectarea informațiilor și identificarea țintelor până la selectarea și angajarea acestora.

Unul dintre riscurile semnalate este apariția unor sisteme care pot identifica și ataca ținte pe baza datelor furnizate de senzori, fără intervenție umană în procesul decizional propriu-zis. Aceste arme autonome, cunoscute sub denumirea LAWS (Lethal Autonomous Weapon Systems), ridică probleme privind respectarea dreptului internațional umanitar, protecția civililor și stabilirea responsabilității în cazul unor atacuri ilegale.

Există riscul ca algoritmii să utilizeze date incomplete, învechite sau părtinitoare. Viteza operațiunilor automatizate poate reduce timpul disponibil pentru verificarea informațiilor și evaluarea legalității unui atac. În plus, operatorii umani pot ajunge să valideze automat recomandările sistemelor informatice, fără să mai exercite un control real asupra deciziei.

Un exemplu al controverselor privind utilizarea inteligenței artificiale în operațiunile militare îl reprezintă relatările despre sistemele Lavender și The Gospel, folosite de armata israeliană în procesul de identificare a unor presupuse ținte în Fâșia Gaza. Investigații jurnalistice au semnalat utilizarea unor instrumente algoritmice pentru generarea listelor de persoane și selectarea obiectivelor militare. Aceste sisteme reprezintă exemple de sprijin algoritmic pentru identificarea țintelor și nu trebuie confundate automat cu armele autonome capabile să decidă și să execute atacuri fără intervenție umană.

Nu există încă un tratat internațional dedicat armelor autonome

Deși dreptul internațional umanitar și drepturile omului se aplică și utilizării tehnologiilor militare bazate pe inteligență artificială, în prezent nu există un instrument juridic internațional obligatoriu care să reglementeze în mod specific sistemele de armament autonome.

ONU precizează că statele și persoanele implicate în deciziile privind utilizarea acestor arme rămân responsabile în temeiul dreptului internațional, pentru că responsabilitatea nu poate fi transferată unei mașini.

Convenția privind anumite arme convenționale oferă cadrul juridic în care pot fi negociate noi protocoale. În prezent, aceasta cuprinde cinci protocoale referitoare la categorii de arme precum munițiile incendiare, minele, capcanele și armele laser concepute să provoace orbirea permanentă. Dar armele autonome nu beneficiază încă de un protocol propriu.

Un pas înainte a fost făcut la 4 septembrie 2026, când Grupul de experți guvernamentali privind sistemele de arme autonome letale a adoptat, prin consens, raportul final al mandatului. Documentul cuprinde elemente care ar putea sta la baza unui viitor instrument internațional, fără să stabilească anticipat forma juridică a acestuia.

Conferința de la Geneva urmează să analizeze raportul și să stabilească mandatul și modalitățile viitoarelor lucrări privind armele autonome.