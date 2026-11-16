Opt firme românești caută parteneri de afaceri la Doha

179906 – 16112026 – În perioada 15–18 noiembrie 2026 ministrul Economiei, Daniel Zamfir, conduce o delegație economică în Qatar, formată din opt companii publice și private. Vizita urmărește identificarea unor oportunități de investiții și parteneriate în energie, infrastructură portuară, transporturi, turism, digitalizare și industria de apărare.

Pe agenda delegației sunt întâlniri cu reprezentanții Autorității pentru Investiții a Qatarului (QIA), ai Camerei de Comerț și Industrie a Qatarului și ai Qatari Businessmen Association (QBA). De asemenea, sunt programate întrevederi cu Sheikh Faisal bin Thani bin Faisal Al Thani, ministrul Comerțului și Industriei, și Saad bin Ali Al Kharji, ministrul Turismului din Qatar. Delegația va discuta și cu reprezentanții Barzan Holdings, grup activ în industria de apărare și securitate.

Din partea României participă Comes SA, producător de utilaje pentru industria petrolului și gazelor, Rig Service SA, specializată în servicii pentru industria offshore și energia regenerabilă, operatorul portuar SOCEP SA, compania de tehnologie Humans.ai, producătorul de vehicule comerciale electrice Autovehicule DAC SA, grupul Ana Hotels, Compania Națională Romarm SA și Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” Constanța.

Prezența celor două companii legate de activitatea Portului Constanța (SOCEP și Administrația Porturilor Maritime) vizează dezvoltarea relațiilor logistice și comerciale. În domeniul energetic, Comes și Rig Service caută colaborări în industria petrolului și gazelor, serviciile offshore și sursele regenerabile. Întâlnirea cu Barzan Holdings deschide discuții pentru industria românească de apărare, reprezentată în delegație de Romarm.

În turism, vizita continuă dialogul început la World Travel Market Londra 2026, unde Daniel Zamfir s-a întâlnit cu ministrul qatarez al Turismului. Deplasarea are loc și în contextul participării ministrului român la cea de-a 22-a Conferință a Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PP-26), după organizarea ediției precedente, în 2022, la București.

România și Qatarul au stabilit relații diplomatice la 22 octombrie 1990. România și-a deschis ambasada la Doha în 1993, iar Qatarul și-a inaugurat reprezentanța diplomatică la București în septembrie 1996. Cooperarea economică a fost reglementată prin acordurile semnate la 6 iunie 1996 privind cooperarea economică, comercială și tehnică, respectiv promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.

Contactele la nivel înalt s-au intensificat prin vizitele președinților Emil Constantinescu și Traian Băsescu în Qatar și ale emirului Hamad bin Khalifa Al-Thani în România. În 2015, premierul Victor Ponta a efectuat prima vizită în Qatar a unui șef al Guvernului român, urmărind relansarea relațiilor comerciale.

Un alt moment important a fost vizita premierului Marcel Ciolacu din aprilie 2024, când discuțiile au vizat investițiile, energia, agricultura, transporturile și securitatea alimentară. În mai 2024, ANCOM și autoritatea de reglementare în comunicații din Qatar au semnat un memorandum de cooperare în domeniul comunicațiilor electronice.

În aprilie 2024, schimburile comerciale bilaterale au însumat 133,7 milioane de dolari în primele 11 luni din 2023. Exporturile României au reprezentat 118,04 milioane de dolari, iar importurile din Qatar, 15,73 milioane de dolari. Printre principalele produse românești livrate pe piața qatareză sunt grâul, porumbul, produsele furajere, articolele de robinetărie și contoarele de gaz.

Noua misiune economică urmărește extinderea acestor relații comerciale și atragerea de capital qatarez pentru proiecte din România.