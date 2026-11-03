”Pădurea Prieteniei”: peste 3.000 de voluntari plantează în Prahova

179799 – 03112026 – Sâmbătă, 7 noiembrie, peste 3.000 de voluntari se vor reuni în comuna Poienarii Burchii, județul Prahova, în cadrul evenimentului „Pădurea Prieteniei”, cu obiectivul de a stabili un nou record mondial de plantare simultană a arborilor. Participanții s-au înscris în doar două săptămâni de la lansarea apelului, demonstrând interesul deosebit pentru această inițiativă.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) susține evenimentul organizat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România. La acțiunea de plantare vor participa ministrul mediului, apelor și pădurilor, Natalia Intotero, angajați ai ministerului și reprezentanți ai instituțiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia. Implicarea MMAP evidențiază importanța colaborării dintre autoritățile publice, societatea civilă și mediul privat în realizarea unor proiecte concrete de protejare a mediului. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva contribuie la realizarea „Pădurii Prieteniei” prin asigurarea a 30 000 de puieți.

„Ministerul Mediului susține astfel de inițiative și încurajează cât mai mulți oameni să se implice în protejarea naturii. Le mulțumesc tuturor celor care fac posibil acest eveniment și îi felicit pentru exemplul pe care îl oferă întregii țări. Fiecare puiet plantat înseamnă o investiție în viitor, iar fiecare voluntar demonstrează că responsabilitatea față de mediu începe cu fapte concrete. Ne dorim să stabilim un nou record mondial, însă cea mai importantă reușită va fi pădurea care va crește aici, pentru generațiile viitoare”, a declarat Natalia Intotero, ministrul mediului, apelor și pădurilor.

Pregătirea evenimentului reunește peste 50 de companii, care contribuie cu resurse, produse, servicii și echipe de voluntari. Sprijinul acestora acoperă activități precum transportul materialelor, pregătirea terenului și asigurarea echipamentelor și a mesei pentru participanți.

Inițiativei i se alătură și comunitățile din cinci universități și trei licee silvice: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea din București, Universitatea Tehnică de Construcții București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” din Brașov, Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” din Brănești și Liceul Tehnologic Silvic din Câmpina. Studenții, elevii și cadrele didactice vor planta alături de ceilalți voluntari, valorificând inclusiv cunoștințele de specialitate ale celor care studiază sau activează în domeniul silvic.

Recordul mondial actual este de 2.055 de participanți și a fost stabilit în India, în iulie 2025. Pentru validarea tentativei din România, fiecare participant trebuie să planteze corect cel puțin un arbore în intervalul de timp stabilit. După încheierea tentativei de record mondial, participanții vor continua plantarea, obiectivul zilei fiind plantarea a 35.000 de puieți, care vor pune bazele unei noi păduri pentru comunitatea locală.

Organizatorii vor pune la dispoziția voluntarilor uneltele și mănușile necesare, apă, gustări și o masă caldă. Programul va include și momente de relaxare și socializare.