Până în 2028, ANAF va clasifica toți contribuabilii după riscul fiscal. Deja 1.800 de firme sunt identificate cu risc ridicat

Până în 2028, ANAF va clasifica toți contribuabilii după riscul fiscal. Deja...

179877 – 12112026 – Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vrea ca până la sfârșitul anului 2027 să clasifice toți contribuabilii în trei categorii de risc fiscal: mic, mediu și ridicat. Președintele instituției, Adrian Nica, a anunțat că firmele vor fi diferențiate în funcție de comportamentul fiscal și de istoricul de conformare. Clasificarea contribuabililor după risc va schimba modul în care Fiscul își organizează controalele și relația cu firmele.

Anunțul a fost făcută la conferința „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată de CursDeGuvernare în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București.

Potrivit șefului ANAF, clasificarea va permite instituției să diferențieze contribuabilii care își achită obligațiile fiscale de cei care înregistrează abateri repetate.

Nica a explicat că analiza va lua în considerare inclusiv istoricul administratorilor societăților comerciale. În opinia sa, o firmă care funcționează de 30 de ani și își achită constant obligațiile fiscale nu ar trebui tratată în același mod ca o societate administrată de persoane care au înființat și abandonat zeci de firme cu datorii.

1.800 de firme cu risc ridicat și aproximativ 7.000 de notificări

Președintele ANAF a declarat că structura centralizată de analiză a riscului fiscal a identificat deja aproximativ 1.800 de firme cu risc ridicat. Informațiile au fost transmise structurilor de control, iar societățile respective urmează să fie incluse în inspecțiile fiscale.

De asemenea, pe baza analizei comportamentului fiscal din 2024, aproximativ 7.000 contribuabili vor primi notificări urmare a încadrării în categoria de risc mediu. Adrian Nica a mai spus că ANAF intenționează să personalizeze comunicările, astfel încât fiecare societate să înțeleagă ce neconcordanțe au fost identificate.

Șeful instituției a mai afirmat că ANAF a trecut de la analize de risc realizate la nivel județean la un sistem centralizat, care permite corelarea informațiilor fiscale și contabile.

Cursuri gratuite și metodologie de control pentru agricultură

Pentru 2027, ANAF pregătește cursuri gratuite, atât în format fizic, cât și online, destinate contribuabililor și profesioniștilor din domeniul fiscal și contabil.

Acestea vor explica modul în care sunt corelate datele din declarațiile fiscale și comparațiile realizate între documentele depuse de societăți.

Totodată, Adrian Nica a anunțat că în cursul acestei luni instituția va publica prima metodologie de control fiscal destinată sectorului agricol. Documentul va fi revizuit anual, în funcție de jurisprudență.

Ulterior, cu sprijinul mediului universitar, vor fi dezvoltate metodologii de control și pentru alte domenii de activitate.