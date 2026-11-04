Până la sfârșitul anului România ar putea introduce peste 40 de molecule noi pe lista medicamentelor compensate

Până la sfârșitul anului România ar putea introduce peste 40 de molecule...

179803 – 04112026 – Ministerul Sănătății pregătește introducerea a peste 40 de molecule noi pe lista medicamentelor compensate și gratuite până la sfârșitul lunii decembrie, în cadrul unei reforme care urmărește reducerea timpului de acces al pacienților la tratamente inovative.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat măsurile cu reprezentanții Băncii Mondiale, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

Potrivit datelor prezentate de minister, timpul mediu de așteptare pentru accesul la medicamente inovative depășește 900 de zile în România, în timp ce media europeană este sub 500 de zile.

Reforma propusă are trei direcții: simplificarea procedurilor de evaluare și includere a medicamentelor pe lista celor compensate, modernizarea mecanismelor de stabilire și negociere a prețurilor și reducerea birocrației administrative.

Prima etapă vizează actualizarea listei medicamentelor compensate până la sfârșitul anului. Începând din 2027, ministerul intenționează să aplice o nouă metodologie și mecanisme legislative actualizate.

Alexandru Rogobete a declarat că măsurile urmăresc reducerea întârzierilor administrative, în special pentru pacienții oncologici și copiii diagnosticați cu boli rare.