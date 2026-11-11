Parlamentarii și personalul parlamentar participă la un program de formare în inteligență artificială organizat cu sprijinul ONU

Parlamentarii și personalul parlamentar participă la un program de formare în inteligență...

179862 – 11112026 – Parlamentul României găzduiește, în perioada 10–12 noiembrie, un program de formare în domeniul inteligenței artificiale, organizat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP). Inițiativa a fost lansată de deputatul Andrei Baciu și urmărește dezvoltarea capacității parlamentarilor și a personalului legislativ de a înțelege implicațiile noilor tehnologii.

Potrivit lui Andrei Baciu, proiectul a fost pregătit în ultimele șase luni, în urma unor discuții cu reprezentanții ONU la New York și Geneva și a colaborării cu echipele Camerei Deputaților și Senatului.

Programul este susținut de doi specialiști internaționali ai UNDP: Aleida Ferreyra, responsabilă la nivel global pentru domeniul instituțiilor și proceselor democratice în era digitală, la New York, și Jayant Narayan, coordonator pentru digitalizare, inteligență artificială și inovare în cadrul UNDP Global Centre for Technology, Innovation and Sustainable Development, din Singapore.

Prima zi a fost dedicată parlamentarilor, iar zilele de 11 și 12 noiembrie sunt rezervate personalului parlamentar.

Temele abordate vizează modul în care inteligența artificială influențează administrația publică, economia, piața muncii, educația și sănătatea, precum și riscurile asociate dezinformării, materialelor deepfake, protecției datelor și securității cibernetice.

Inițiativa urmărește pregătirea personalului legislativ pentru evaluarea proiectelor de reglementare din domeniul tehnologiei și pentru înțelegerea efectelor pe care sistemele de inteligență artificială le pot avea asupra drepturilor fundamentale și funcționării instituțiilor democratice.