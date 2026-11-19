179945 – 19112026 – Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au analizat, la 17 noiembrie, rapoartele de activitate ale Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI) pentru anii 2024 și 2025.

Rapoartele prezintă activitatea DGPI în domeniul securității naționale la nivelul MAI și gradul de realizare a obiectivelor instituționale.

Printre domeniile analizate se numără activitățile de contrainformații, protecția internă și ordinea publică, protecția informațiilor clasificate și securitatea cibernetică a ministerului.

Deputatul Mihai Weber, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților, a apreciat că analiza rapoartelor reprezintă un exercițiu de control parlamentar și responsabilizare instituțională.