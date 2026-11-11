Parlamentul a validat noile conduceri ale Radioului și Televiziunii publice

179861 – 11112026 – Parlamentul a validat marți, 10 noiembrie, noile componențe ale Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și Societății Române de Televiziune (SRTv). Lista pentru Radio România a primit 360 de voturi pentru și 15 împotrivă, iar cea pentru TVR, 368 de voturi pentru și 12 împotrivă.

Răzvan Ioan Dincă a fost validat în funcția de președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune, iar Sorina Ruxandra Matei a fost votată pentru conducerea Societății Române de Televiziune.

În Consiliul de Administrație al SRR, reprezentanții desemnați de partidele parlamentare sunt Ruxandra Ileana Săraru, Radu Bogdan Herjeu și Răzvan Ioan Dincă, din partea PSD; Maria Țoghină și Sorin Bejan, din partea AUR; Diana Ștefana Baciuna, din partea PNL; Alexandra Coliban, din partea USR; și Bodoczi Annamária, din partea UDMR.

Din consiliu mai fac parte Ruxandra Georgeta Gheorghe, reprezentanta Grupului parlamentar al minorităților naționale, Dragoș Gabriel Pătlăgeanu, reprezentantul președintelui României, Nadina Ioana Dogioiu, reprezentanta Guvernului, precum și Marius Dorian Tănase și Nicoleta Viorica Balaci, reprezentanții salariaților.

În cazul Radioului public, Adrian Naidin, propus de S.O.S. România, a primit aviz negativ în comisiile parlamentare de cultură.

Procedura de numire a fost reluată după ce Curtea Constituțională a admis, în aprilie, sesizările AUR privind repartizarea locurilor în consiliile de administrație ale celor două instituții