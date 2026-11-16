AEP va putea verifica mai rapid relațiile economice ale partidelor politice prin accesul la bazele de date ale ONRC

179912 – 16112026 – Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) va avea acces mai rapid la informațiile din Registrul Comerțului, în urma a două protocoale de colaborare semnate luni cu Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Acordurile au rolul de a îmbunătăți verificarea activităților economice și a relațiilor contractuale ale partidelor politice, precum și controlul asupra respectării legislației privind finanțarea acestora.

Protocoalele au fost semnate de președintele AEP, Adrian Țuțuianu, și directorul general al ONRC, Luiza Mardare. Colaborarea permite accesul instituției electorale la două servicii informatice distincte: platforma BIG DATA, care facilitează schimbul de date inclusiv prin servicii web, și INFOCERT-RECOM, destinat furnizării informațiilor din Registrul Comerțului.

Pentru AEP, accesul la aceste informații poate scurta verificările privind firmele care au relații economice cu formațiunile politice. Datele despre asociați, administratori, reprezentanți legali, sedii sociale și modificările înregistrate în structura firmelor pot fi utilizate pentru verificarea unor informații din documentele și raportările partidelor.

Un alt domeniu în care colaborarea poate produce efecte este controlul cheltuielilor electorale. AEP verifică veniturile și cheltuielile competitorilor politici, inclusiv serviciile și bunurile achiziționate în campaniile electorale. Consultarea informațiilor oficiale despre furnizori și prestatori poate ajuta inspectorii să confrunte datele declarate cu situația juridică a entităților economice implicate.

Potrivit Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, AEP controlează respectarea prevederilor legale referitoare la veniturile și cheltuielile partidelor și legalitatea finanțării campaniilor electorale. Instituția verifică, de asemenea, utilizarea subvențiilor acordate de la bugetul de stat.

Accesul la datele ONRC poate facilita identificarea unor neconcordanțe care necesită verificări suplimentare, inclusiv în relațiile contractuale dintre partide și societățile comerciale. Informațiile din Registrul Comerțului nu dovedesc însă, prin ele însele, existența unor nereguli și nu înlocuiesc verificările contabile și documentare pe care AEP trebuie să le efectueze.

Un alt efect așteptat este reducerea timpului administrativ pentru obținerea informațiilor. În locul solicitărilor punctuale și al transmiterii succesive de documente, inspectorii vor putea utiliza canalele informatice puse la dispoziție prin protocoale, în condițiile și limitele stabilite de acestea.

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a declarat că accesul direct la informațiile din Registrul Comerțului va contribui la îmbunătățirea activităților de evidență și control privind partidele politice, prin verificări mai rapide și mai riguroase.

Protocoalele nu modifică atribuțiile legale ale AEP și nici obligațiile partidelor politice privind declararea veniturilor și cheltuielilor. Ele creează un cadru tehnic pentru accesul instituției la informații deja gestionate de ONRC.

Detaliile privind categoriile exacte de date accesibile, frecvența interogărilor și procedurile de utilizare nu au fost precizate în comunicarea referitoare la semnarea acordurilor.