Patru persoane reținute în dosarul privind o schemă de fraudare a autorității fiscale britanice

179896 – 13112026 – Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus măsura reținerii față de patru inculpați, care urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

Investigația în curs are ca obiect activități infracționale constând în accesarea fără drept a sistemelor informatice ale autorității fiscale britanice (HMRC), formularea unor cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit, precum și transferarea sumelor obținute în conturi bancare controlate de persoanele implicate.

Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline.

În cursul zilei de 12 noiembrie au fost efectuate 21 de percheziții pe raza județelor Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, fiind ridicate dispozitive electronice (telefoane, tablete, stick-uri de memorie, routere VPN), documente emise de autoritățile din Marea Britanie și carduri bancare.

Investigația este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice.