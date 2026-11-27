180033– 27112026 – Senatorul Nicoleta Pauliuc a deschis încă un proces împotriva Partidului Național Liberal, la Tribunalul București, solicitând suspendarea efectelor unei decizii adoptate de Biroul Politic Național al formațiunii la 8 noiembrie 2026.

Acțiunea în instanță a fost depusă miercuri, 25 noiembrie, după excluderea sa din grupul parlamentar al PNL.

Dosarul are ca obiect suspendarea efectelor deciziei nr. 61 din 8 noiembrie 2026 a Biroului Politic Național. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru 9 decembrie.

Decizia contestată stabilește că parlamentarii liberali care au atacat în instanță hotărâri ale conducerii partidului trebuie să își retragă acțiunile în termen de zece zile. În caz contrar, aceștia riscă excluderea din grupurile parlamentare.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a susținut aplicarea acestei măsuri, argumentând că parlamentarii trebuie să respecte deciziile partidului.

Conflictul are la bază mai multe litigii deschise de parlamentari liberali împotriva conducerii formațiunii, inclusiv în legătură cu sancțiunile aplicate celor care au susținut învestirea Guvernului propus de Adrian Veștea.