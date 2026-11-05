Pentru 2027, Primăria Capitalei propune menținerea impozitelor și taxelor locale la nivelul actual

Pentru 2027, Primăria Capitalei propune menținerea impozitelor și taxelor locale la nivelul...

179818 – 05112026 – Primăria Municipiului București propune menținerea, pentru anul 2027, a nivelurilor impozitelor și taxelor locale aplicate în 2026. Proiectul de hotărâre a fost publicat în dezbatere publică la 3 noiembrie, iar bucureștenii pot transmite propuneri și observații până la 18 noiembrie 2026.

Se propune inclusiv păstrarea taxei pentru parcarea de reședință. Proiectul nu a fost încă aprobat de Consiliul General al Municipiului București, astfel că poate suferi modificări în urma dezbaterii și a procedurii de adoptare.

Documentația pusă în transparență decizională cuprinde nivelurile impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, precum și taxele locale instituite prin hotărâri ale Consiliului General. Sunt prevăzute și reguli privind facilitățile fiscale și plata anticipată.

Printre prevederile proiectului se numără:

Bonificație de 10% pentru contribuabilii care achită integral, până la 31 martie 2027, impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport.

Reducere de 30% a impozitului pentru vehiculele hibride cu emisii de CO₂ mai mici sau egale cu 50 g/km.

Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 vor putea aproba scutiri sau reduceri de impozite pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport, în condițiile legii.

Proiectul stabilește și procedurile pentru acordarea scutirilor fiscale și a ajutoarelor de stat.

Documentul include și prevederi privind taxele pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, în conformitate cu Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii și observații până la 18 noiembrie 2026, prin:

platforma de consultare publică a Primăriei Capitalei: Proiectul nr. 1745 – dezbatere publică;

adresele de e-mail relatiipublice@pmb.ro și proiecte.supuse.dezbaterii.publice@pmb.ro;

platforma națională E-consultare;

registratura Primăriei Municipiului București.

Potrivit anunțului oficial, solicitarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică poate fi făcută în scris de o asociație legal constituită sau de o autoritate ori instituție publică.

Proiectul urmează să fie analizat de Consiliul General al Municipiului București, care va decide asupra nivelurilor impozitelor și taxelor locale aplicabile de la 1 ianuarie 2027.