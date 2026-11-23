Pentru comasarea voluntară e nevoie de majoritatea absolută în Consiliul Local 179981...

179981 – 23112026 – Ministerul Dezvoltării a lansat în consultare publică, la 20 noiembrie 2026, proiectul de ordonanță de urgență privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale și acordarea unor stimulente financiare comunităților care aleg această variantă de reorganizare.

Propunerea prevede un buget total de 4 miliarde de lei pentru investiții prin programul START și acordarea unei finanțări de minimum 4 milioane de lei pentru fiecare localitate care participă la o comasare voluntară.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a precizat că măsura urmărește reorganizarea administrației locale, fără desființarea localităților. Decizia ar urma să aparțină comunităților, prin referendum local.

Potrivit proiectului, pot intra în proces două sau mai multe comune, orașe sau municipii învecinate, din același județ.

Procedura propusă cuprinde patru etape:

Consiliile locale aprobă, cu majoritate absolută, începerea procesului.

Cetățenii își exprimă acordul prin referendum local.

După validarea referendumului, documentația este transmisă MDLPA, care elaborează în termen de 30 de zile proiectul de lege privind reorganizarea administrativ-teritorială.

Parlamentul dezbate și adoptă legea de reorganizare.

Numele și sediul noii unități administrative ar urma să fie stabilite în funcție de localitatea cu cele mai mari venituri proprii pe locuitor.

Proiectul prevede și măsuri financiare pentru comunitățile care acceptă comasarea. Impozitele pe clădiri și terenuri ar urma să fie reduse cu 50% timp de cinci ani, începând cu 1 ianuarie 2029, diferența urmând să fie compensată integral de la bugetul de stat.

Ministrul a indicat că prioritate la finanțare vor avea comunele care, după comasare, ajung la cel puțin 2.500 de locuitori.

Potrivit datelor prezentate de MDLPA, 429 de comune din România au cel mult 1.500 de locuitori și depind în proporție de peste 80% de transferurile de la bugetul de stat. În aceste comunități trăiesc aproximativ 480.000 de persoane.

Localitățile ale căror primării vor fi desființate prin comasare nu își vor pierde nici denumirea, nici identitatea, dar vor fi retrogradate la rang de sat. Documentul prevede menținerea unor puncte locale de lucru în fostele sedii ale primăriilor, astfel încât cetățenii să poată obține în continuare documente administrative în localitățile lor. Personalul primăriilor absorbite ar urma să fie preluat, iar actele de identitate și documentele cadastrale să își păstreze valabilitatea.

Calendarul propus indică începerea finanțării prin START în 2027, organizarea primelor referendumuri în același an și alegerea noilor administrații la alegerile locale din 2028.