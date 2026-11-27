Pentru reducerea birocrației, Inteligența Artificială ar putea conecta sistemele informatice ale instituțiilor...

180036– 27112026 – Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Costinel-Bogdan Dumitru, a susținut utilizarea inteligenței artificiale pentru conectarea sistemelor informatice ale instituțiilor publice și reducerea numărului documentelor pe care cetățenii trebuie să le prezinte de la o autoritate la alta.

Oficialul a pledat pentru folosirea infrastructurii informatice existente, fără ca administrația să aștepte integrarea simultană a tuturor platformelor digitale.

„Digitalizarea reală înseamnă timp câștigat pentru oameni, nu doar tehnologie pe hârtie”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, inteligența artificială ar putea facilita schimbul de date între sisteme informatice care nu au fost proiectate inițial să comunice între ele.

Un alt subiect abordat a fost securitatea cibernetică. Ministrul a susținut dezvoltarea capacităților proprii ale statului în domeniul inteligenței artificiale și utilizarea infrastructurii cloud guvernamentale pentru gestionarea datelor într-un mediu controlat.

El a mai vorbit despre necesitatea evitării investițiilor care dublează platforme deja existente și mai buna gestionare a fondurilor alocate proiectelor de digitalizare.