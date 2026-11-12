Percheziții DIICOT în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și fraude cu fonduri garantate de stat. Sunt vizate 46 de adrese

179881 – 12112026 – Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au efectuat joi, 12 noiembrie, 46 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Constanța, Bacău, Prahova și Galați, într-un dosar care vizează o grupare suspectată de evaziune fiscală în domeniul comercializării produselor petroliere, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Ancheta, coordonată de DIICOT – Structura Centrală, vizează activitatea unei grupări constituite în 2023 de patru persoane, cărora li s-ar fi alăturat ulterior alți membri. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi urmărit obținerea unor beneficii financiare prin evitarea plății obligațiilor fiscale aferente comercializării carburanților.

Activitatea ar fi fost coordonată de un bărbat care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare. Membrii grupării ar fi avut atribuții distincte în aprovizionarea cu produse energetice, organizarea circuitelor comerciale, gestionarea banilor, întocmirea documentelor și înregistrarea operațiunilor în contabilitate.

Facturi fictive pentru tranzacții cu motorină

Unul dintre mecanismele investigate presupune interpunerea artificială a unei societăți comerciale aflate în insolvență între furnizorul de motorină și firma care comercializa produsele către beneficiarii finali. Societatea interpusă ar fi emis facturi pentru livrări nereale, documente folosite ulterior pentru deducerea nelegală a TVA.

În perioada decembrie 2023 – august 2025, în evidențele societății beneficiare ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă a anchetei este de aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi beneficiat și de sprijinul unei persoane care ocupa o funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice. Aceasta ar fi furnizat informații și îndrumări privind situația fiscală a societății interpuse, posibilitățile de compensare a obligațiilor și relația cu organele fiscale.

Obligații fiscale diminuate prin raportări incomplete

Investigațiile vizează și modul în care două societăți comerciale ar fi raportat operațiunile de eliberare pentru consum a produselor petroliere.

Într-unul dintre cazuri, prin atribuirea scriptică a unor cantități unei societăți interpuse și calcularea unor accize mai mici decât cele datorate, ar fi fost diminuate obligațiile fiscale cu aproximativ 1,218 milioane de lei, reprezentând accize și TVA.

Într-o altă situație, anchetatorii au identificat presupuse nereguli în evidențierea operațiunilor de comercializare a motorinei și benzinei, în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025. Prin transformarea cantităților raportate și calcularea incorectă a accizelor, obligațiile către bugetul de stat ar fi fost diminuate cu peste 4,5 milioane de lei.

Procurorii investighează și utilizarea a 26 de ordine de plată emise în numele unei alte societăți, în perioada aprilie – mai 2025, pentru a crea aparența achitării accizelor. Prejudiciul estimat în acest caz este de 2,2 milioane de lei.

Peste 41 de milioane de lei obținuți prin credite IMM INVEST

Dosarul cuprinde și suspiciuni privind obținerea frauduloasă a unor finanțări garantate de stat prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS.

Potrivit anchetatorilor, prin intermediul a șapte societăți comerciale ar fi fost folosite documente și informații inexacte sau incomplete referitoare la operațiunile finanțate, valoarea investițiilor, aporturile proprii și sursele de rambursare. Mecanismul ar fi beneficiat de sprijinul unor angajați ai instituției de credit, analiști de credit și membri ai comitetului de credit implicați în analizarea și aprobarea finanțărilor.

Prin intermediul a 12 contracte de credit ar fi fost obținute pe nedrept fonduri de peste 41 de milioane de lei. Banii ar fi fost transferați în principal către societăți afiliate și utilizați pentru constituirea aporturilor necesare altor finanțări, plata unor obligații bancare și cheltuieli personale.

Anchetatorii verifică și alte trei credite comerciale, fără garanție de stat, obținute în perioada august 2024 – mai 2025 prin prezentarea unor achiziții simulate, a unor bunuri supraevaluate și a unor surse de rambursare nereale. Paguba estimată pentru instituția bancară este de aproximativ 2,45 milioane de lei.

Suspiciuni privind o procedură de cesiune a creanțelor bugetare

O altă componentă a anchetei privește o procedură organizată în perioada august – septembrie 2025 pentru cesionarea unor creanțe bugetare în valoare de 5.275.461 de lei.

Reprezentanții a două societăți aflate sub coordonarea presupusului lider al grupării ar fi depus oferte concertate, prezentate drept independente, pentru influențarea prețului de adjudecare. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi beneficiat de sprijinul președintelui comisiei de selecție, care ocupa o funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.

238,6 milioane de lei, obligații fiscale a căror încasare ar fi fost amânată nelegal

Cercetările vizează și presupuse fapte de abuz în serviciu în legătură cu procesarea unor declarații vamale și eliberarea produselor petroliere din antrepozite vamale.

Procurorii susțin că inspectori vamali și persoane cu atribuții în cadrul operatorului responsabil de depozitarea și eliberarea produselor ar fi încălcat obligațiile de serviciu, permițând unor societăți comerciale să beneficieze nelegal de amânarea plății accizelor și de neplata efectivă a TVA la import.

Prin aceste operațiuni ar fi fost amânată încasarea unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei, reprezentând accize și TVA. Dobânzile și penalitățile calculate de autoritatea vamală pentru întârzierea încasării depășesc 25 de milioane de lei.

Audierile persoanelor vizate se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. La acțiune au participat și polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din Constanța, Bacău și Galați, precum și jandarmi din București, Bacău și Constanța.

Ancheta este în desfășurare. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.