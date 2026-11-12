Percheziții în șase județe într-un dosar de fraudare a fiscului britanic. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline

179880 – 12112026 – Polițiștii români efectuează joi, 12 noiembrie 2026, 21 de percheziții domiciliare în șase județe, într-un dosar de fraudă informatică prin care mai multe persoane ar fi obținut ilegal rambursări de TVA de la autoritatea fiscală britanică HMRC (His Majesty’s Revenue and Customs). Prejudiciul efectiv calculat de anchetatori se ridică la 1.706.038,31 lire sterline, iar alte cereri frauduloase, în valoare de peste 1,7 milioane de lire, au fost blocate înainte de plată.

Acțiunile au loc în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov și sunt coordonate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR pun în aplicare 21 de mandate de percheziție și patru mandate de aducere.

Ancheta se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.

Potrivit anchetatorilor, persoanele cercetate ar fi accesat fără drept, de la distanță, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, platforma online a fiscului britanic, protejată prin parolă și autentificare multifactor. Folosind datele unor societăți comerciale din Regatul Unit, acestea ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA și ar fi modificat conturile bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate.

În prima componentă a activității investigate au fost identificate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, producând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Celelalte 59 de cereri, în valoare de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate.

Anchetatorii au identificat și trei solicitări frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, depuse în numele unei contribuabile. Pentru direcționarea banilor ar fi fost indicat un cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate. Cererile nu au fost plătite.

O altă componentă a anchetei vizează perioada 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026, când ar fi fost depuse încă 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți britanice, fără știrea sau acordul acestora. Dintre solicitări, 16 au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, iar alte 68, în valoare de 297.617,94 lire sterline, au rămas neplătite.

În cadrul investigației au fost documentate și operațiuni în care două rambursări, de 146.110 lire sterline și 143.910 lire sterline, au fost direcționate către conturi bancare puse la dispoziția persoanelor implicate. Alte patru cereri, în valoare totală de 25.452,26 lire sterline, ar fi fost formulate prin utilizarea unui cont bancar furnizat de un complice.

Mecanismul presupusei fraude

Schema investigată s-ar fi bazat pe obținerea accesului neautorizat la conturile online ale societăților înregistrate în Regatul Unit și modificarea datelor bancare asociate solicitărilor de rambursare fiscală. În acest fel, banii care ar fi trebuit să ajungă la firmele îndreptățite la rambursare erau direcționați către conturi controlate de persoanele cercetate sau de complicii acestora.

Prin urmare, ancheta vizează atât accesarea ilegală a sistemelor informatice, cât și obținerea frauduloasă a fondurilor și transferul sau disimularea provenienței banilor, faptele fiind cercetate sub aspectul accesului ilegal la un sistem informatic, fraudei informatice în formă consumată și în forma tentativei și spălării banilor.

Perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea documentelor, echipamentelor informatice și a altor mijloace de probă, precum și identificarea bunurilor și sumelor de bani care ar putea face obiectul unor măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului.

La operațiune participă polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Institutului Național de Criminalistică, inspectoratelor de poliție din județele vizate și structurilor de combatere a criminalității organizate din Craiova și Oradea.