Peste 100 de liceeni și studenți vor simula activitatea Parlamentului României. Inițiativele legislative includ protecția râurilor și utilizarea AI în școli

179873 – 12112026 – Peste 100 de liceeni și studenți din România vor participa, în perioada 13–15 noiembrie, la cea de-a XIV-a ediție a proiectului „Parlamentul Tinerilor”, organizat la Palatul Parlamentului de Asociația Pro Democrația, împreună cu Fundația Hanns Seidel – România, Clubul Român pentru Volunturism și Camera Deputaților. Proiectul urmărește familiarizarea tinerilor cu mecanismele legislative și cu rolul Parlamentului în sistemul democratic, oferindu-le posibilitatea de a dezbate teme aflate pe agenda publică.

Participanții, cu vârste între 17 și 25 de ani, vor simula activitatea legislativă, de la constituirea grupurilor parlamentare și dezbaterile din comisiile de specialitate până la votarea inițiativelor în plen.

Selecția s-a realizat pe baza punctajului obținut pentru propunerile legislative prezentate de candidați. Printre temele propuse în această ediție se află utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în școli, introducerea unui modul de igienă cibernetică, recunoașterea râurilor ca subiecte de drept și interzicerea coroanelor funerare din plastic.

Inițiativele vor fi analizate în comisiile parlamentare pentru învățământ, sănătate și familie, egalitate de șanse și mediu, urmând să fie dezbătute și votate în plenul simulării.

Candidații selectați au parcurs o etapă de instruire, sub coordonarea formatorilor Asociației Pro Democrația și a unor cadre didactice specializate. În pregătirea ediției din acest an, participanții au beneficiat și de o vizită de studiu organizată de Comisia pentru Învățământ a Camerei Deputaților.

Evenimentul va începe cu o sesiune de deschidere în plenul Camerei Deputaților, la care sunt invitați membri ai Biroului Permanent, reprezentanți ai grupurilor parlamentare și ai organizațiilor partenere.

Dezbaterile vor fi reflectate de o echipă de presă formată în cadrul proiectului, care va realiza publicația „Vocea Tinerilor Parlamentari”.

Asociația Pro Democrația organizează proiectul de aproximativ 20 de ani. Potrivit organizatorilor, printre foștii participanți se numără persoane care activează în instituții naționale și europene, aleși locali și naționali, demnitari și lideri civici.