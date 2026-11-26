Peste 2,5 milioane de lei, valoarea a peste 18.000 de parfumuri susceptibile...

180030– 26112026 – Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanța peste 18.000 de parfumuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. Valoarea estimată a bunurilor este de peste 2,5 milioane de lei.

În data de 24.11.2026, o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud-Agigea şi inspectori vamali ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud-Agigea a efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri, sosit din India și destinat unei societăți comerciale din Republica Moldova.

În urma verificărilor amănunțite, s-a constatat că în interiorul containerului se aflau peste 18.000 de parfumuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute, a căror valoare estimată depăşeşte 2,5 milioane de lei.

În cauză, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări pentru punerea în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate pentru produse identice ori similare, fapt ce poate prejudicia titularii drepturilor asupra acestora.

Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării și pentru continuarea cercetărilor, urmând ca, după finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.