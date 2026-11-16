Peste 280.000 de români ar putea avea diabet fără să știe. România are peste 1,38 milioane de pacienți înregistrați

Peste 280.000 de români ar putea avea diabet fără să știe. România...

179902 – 16112026 – Peste 280.000 de adulți din România trăiesc cu diabet fără să fi fost diagnosticați, potrivit estimărilor Federației Internaționale de Diabet (IDF) pentru 2024, prezentate în Barometrul datelor privind diabetul zaharat în România, ediția 2026, lansat de Forumul Român de Diabet cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului.

Datele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) arată că în 2025 erau înregistrate 1.381.461 de persoane cu diabet zaharat, cu 151.490 mai multe decât în 2023. Creșterea indică extinderea numărului de pacienți aflați în evidența sistemului medical.

În același an, au fost efectuate 370.778 de consultații preventive, dintre care 5.042 pentru persoane cu vârste între 18 și 39 de ani identificate cu risc înalt. Programul Național de Diabet a inclus 79.445 de dozări ale hemoglobinei glicozilate (HbA1c), analiză utilizată pentru monitorizarea controlului glicemic.

Un alt indicator evidențiază presiunea asupra sistemului sanitar. În 2023, România a înregistrat 228 de internări spitalicești evitabile pentru diabet la 100.000 de locuitori, față de media de 111 în țările OECD. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică asociază acest nivel cu dificultățile din medicina primară, diagnosticarea tardivă și gestionarea insuficientă a bolilor cronice.

Forumul Român de Diabet susține dezvoltarea unui Registru Național de Diabet, care să permită urmărirea numărului de pacienți, a rezultatelor tratamentelor și a utilizării fondurilor din programul național.