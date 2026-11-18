Peste 6.000 de active CFR Marfă intră în lichidare. Unele deservesc transporturile...

179936 – 18112026 – Peste 6.000 de active ale CFR Marfă (locomotive, vagoane și clădiri) vor fi inventariate și valorificate, după ce Tribunalul București a decis deschiderea falimentului companiei.

Tribunalul București a admis, la 16 noiembrie 2026, cererile formulate de mai mulți creditori și a dispus intrarea CFR Marfă în faliment prin procedura simplificată.

Decizia înseamnă că societatea nu va mai trece prin etapa de reorganizare. Dreptul de administrare al companiei a fost ridicat, iar atribuțiile privind gestionarea patrimoniului și valorificarea activelor revin lichidatorilor judiciari.

Peste 6.000 de bunuri, în procedura de valorificare

Până la intrarea în faliment, ANAF încercase recuperarea creanțelor prin executarea bunurilor companiei și avea în proceduri de executare și valorificare peste 6.000 de active ale CFR Marfă. Printre acestea se află locomotive, vagoane și clădiri.

Fiscul are de recuperat aproximativ 1,3 miliarde de lei, însă încasările obținute până în prezent din valorificarea activelor se ridicau la aproximativ 30 de milioane de lei.

După declararea falimentului, bunurile care nu au fost vândute prin executare fiscală vor fi administrate în cadrul procedurii colective de insolvență, iar ANAF va participa la distribuirea sumelor obținute.

Lichidatorii vor trebui să stabilească situația juridică și valoarea activelor, să verifice eventualele sarcini și sechestre și să organizeze valorificarea lor. Inventarierea va arăta ce bunuri pot fi vândute, care sunt afectate de garanții sau alte drepturi ale creditorilor și ce active au un regim special.

Lichidatorii preiau controlul asupra patrimoniului

Tribunalul București a desemnat un consorțiu format din Dascăl Insolvency SPRL, Maestro SPRL și Intercom Management SPRL în calitate de lichidator judiciar provizoriu.

Instanța a dispus ridicarea dreptului de administrare al CFR Marfă, sigilarea bunurilor și limitarea operațiunilor asupra conturilor bancare. Lichidatorii trebuie să inventarieze patrimoniul și să prezinte rapoarte privind situația societății și cauzele care au condus la insolvență.

Aceștia vor analiza inclusiv împrejurările în care s-au acumulat datoriile și eventualele responsabilități pentru ajungerea companiei în această situație.

Ce se întâmplă cu datoriile către stat

Creanța ANAF, estimată la aproximativ 1,3 miliarde de lei, reprezintă una dintre principalele obligații financiare care trebuie acoperite în procedura de faliment. Sumele recuperate din vânzarea activelor vor fi distribuite creditorilor potrivit ordinii de prioritate prevăzute de legislația insolvenței.

Un element care complică valorificarea patrimoniului îl reprezintă existența unor active cu utilizări speciale. Reprezentanții ANAF au atras atenția asupra unor bunuri și infrastructuri feroviare care deservesc obiective de interes național sau activități legate de transportul trupelor NATO.

În paralel, CFR Marfă are de gestionat și consecințele deciziei Comisiei Europene din 2020 privind ajutorul de stat incompatibil cu piața internă, estimat la aproximativ 2,6 miliarde de lei, pentru care s-a solicitat recuperarea.

Termenul-limită stabilit de Tribunalul București pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor este 31 decembrie 2026. Tabelul preliminar al creanțelor va fi întocmit până la 8 ianuarie 2027, iar în 2 februarie 2027 tabelul va rămâne definitiv.

Următorul termen de judecată pentru verificarea stadiului procedurii a fost stabilit pentru 5 aprilie 2027.

CFR Marfă, înființată în 1998, a fost principalul operator feroviar de marfă controlat de stat.