Peste trei milioane de români se confruntă cu deprivare materială și socială...

180026– 26112026 – Peste trei milioane de persoane din România se confruntau în 2025 cu deprivare materială și socială severă, reprezentând 16,8% din populație, potrivit datelor Eurostat. România înregistra cea mai ridicată rată dintre statele membre ale Uniunii Europene, de aproape 2,7 ori peste media europeană, de 6,3%. Cifrele arată diferențe mari între regiunile țării și reflectă dificultățile unei părți a populației de a acoperi cheltuielile necesare unui nivel de trai adecvat.

Indicatorul Eurostat a scăzut ușor față de 2024, când se situa la 17,2%, însă distanța față de media europeană rămâne de 10,5%. La nivelul UE, aproximativ 26,9 milioane de persoane, respectiv 6,3% din populație, se aflau în această situație în 2025.

După România, cele mai ridicate rate din rândul statelor membre au fost înregistrate în Bulgaria, cu 15%, și Grecia, cu 14,9%. Diferența față de aceste țări arată amploarea problemelor materiale cu care se confruntă gospodăriile din România.

Sud-Est, regiunea cu cele mai multe lipsuri materiale

Disparitățile sunt vizibile și la nivel regional. Regiunea Sud-Est a României a înregistrat o rată de 27,2%, cea mai ridicată valoare dintre regiunile Uniunii Europene pentru care Eurostat dispune de date în 2025. Practic, mai mult de un sfert din populația acestei regiuni se confrunta cu deprivare materială și socială severă.

La polul opus se află regiunea Vest, cu o rată de 6,4%. Diferența dintre cele două regiuni ajunge la 20,8 puncte procentuale, ceea ce indică un decalaj puternic al condițiilor materiale de trai în interiorul țării.

La nivel european, alte regiuni cu valori ridicate sunt Insulele Ionice din Grecia, cu 23,3%, Yugoiztochen din Bulgaria și Guyana Franceză, ambele cu 21,1%.

Veniturile și costul vieții, factori care determină accesul la bunurile de bază

Deprivarea materială și socială severă măsoară imposibilitatea financiară de a acoperi cel puțin șapte dintre cele 13 nevoi considerate necesare pentru un nivel de trai adecvat. Printre acestea se numără plata la timp a facturilor și a ratelor, încălzirea corespunzătoare a locuinței, asigurarea unei mese cu carne, pește sau echivalent vegetarian o dată la două zile, înlocuirea mobilierului uzat și posibilitatea de a suporta cheltuieli neprevăzute.

Indicatorul surprinde efectele diferenței dintre veniturile disponibile ale gospodăriilor și costurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor curente. Atunci când prețurile alimentelor, energiei, locuirii și serviciilor cresc, familiile cu venituri mici au o capacitate mai redusă de a-și ajusta bugetele fără să renunțe la unele dintre aceste necesități.

Inflația influențează puterea de cumpărare, iar creșterea veniturilor nominale nu garantează automat îmbunătățirea nivelului de trai. Dacă majorările salariale sau ale pensiilor sunt depășite de scumpiri, venitul real disponibil scade, iar cheltuielile obligatorii ocupă o parte mai mare din bugetul gospodăriei.

În cazul României, rata ridicată a deprivării arată că o parte importantă a populației continuă să aibă dificultăți în acoperirea nevoilor de bază, chiar dacă indicatorul a înregistrat o reducere față de anul precedent.

Datele Eurostat provin din ancheta europeană privind veniturile și condițiile de viață (EU-SILC). Deprivarea materială și socială severă reprezintă una dintre cele trei componente ale indicatorului privind riscul de sărăcie sau excluziune socială, alături de riscul de sărăcie monetară și traiul într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii.