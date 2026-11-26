Plafonarea adaosurilor comerciale la alimente ar putea fi prelungită până la 30...

180022– 26112026 – Ministerul Agriculturii (MADR) a publicat în transparență decizională proiectul de ordonanță de urgență prin care propune prelungirea cu șase luni, până la 30 iunie 2027, a plafonării adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază. Mecanismul menține adaosul comercial cumulat la maximum 5% pe lanțul de distribuție și la maximum 20% pentru retail.

Plafonarea nu stabilește prețul final al produselor la raft și nu impune restricții cantitative. Producătorii și procesatorii își păstrează libertatea de negociere în limitele prevăzute de actul normativ.

Ministerul justifică prelungirea prin evoluția costurilor cu energia și carburanții și prin tensiunile geopolitice care influențează lanțul agroalimentar.

Potrivit datelor INS invocate de MADR, mărfurile alimentare au înregistrat în octombrie 2026 o creștere anuală a prețurilor de 3,07%.

De asemenea, proiectul propune prelungirea cu un an, până la 31 decembrie 2027, a mecanismului de licențiere a importurilor pentru anumite produse agricole provenite din Ucraina.

Licențierea se aplică importurilor de grâu sau meslin, porumb, oleaginoase, făină de grâu, zahăr, ouă și carne de pasăre.

Prin menținerea acestui mecanism, MADR urmărește să controleze importurile și să asigure trasabilitatea produselor, precum și respectarea normelor sanitar-veterinare, cu scopul protejării fermelor și procesatorilor români în raport cu presiunea produselor importate.