180038 – 27112026 – România, Bulgaria și Grecia au semnat, la 29 septembrie 2026, la Bruxelles, un plan comun de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii de transport dintre Marea Egee, Dunăre și Marea Neagră. Documentul prevede accelerarea proiectelor de autostrăzi, căi ferate, poduri și conexiuni multimodale, precum și coordonarea investițiilor pentru transportul civil și mobilitatea militară.

Planul transpune în proiecte concrete angajamentele asumate de cele trei state prin memorandumul de cooperare transfrontalieră semnat în decembrie 2025. Potrivit Ministerului Transporturilor din Bulgaria, au fost identificate 53 de proiecte comune, dintre care 25 sunt considerate prioritare și se află într-un stadiu mai avansat de pregătire.

Cele trei state urmăresc dezvoltarea unor legături continue pe direcția nord-sud, prin trei axe principale. Coridoarele vor conecta porturile grecești de infrastructura rutieră și feroviară din Bulgaria și România, facilitând accesul către Dunăre, Marea Neagră, Republica Moldova și Ucraina.

Trei axe de transport și noi poduri peste Dunăre

Prima axă, cea vestică, va lega Atena de Sofia și va continua spre București și Europa Centrală prin Vidin–Calafat. A doua va conecta Salonic și Alexandroupolis cu Svilengrad și Ruse, apoi cu Bucureștiul, Republica Moldova și Ucraina. A treia va lega Marea Egee de Marea Neagră, prin Alexandroupolis, Burgas, Varna și Constanța.

Proiectele feroviare ocupă cea mai mare parte a planului. Acestea vizează creșterea vitezei de circulație, electrificarea liniilor, dublarea unor tronsoane, instalarea sistemelor europene de siguranță și sporirea capacității pentru transportul de marfă. Sunt prevăzute și modernizarea legăturilor feroviare dintre Burgas, Varna și Ruse, precum și îmbunătățirea conexiunilor cu porturile.

Una dintre investițiile prioritare pentru România este modernizarea legăturii feroviare Ruse–Giurgiu–București, inclusiv electrificarea podului existent peste Dunăre (cu o perioadă de implementare 2028–2030), pentru care se va cere finanțare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

Un al doilea proiect vizează construirea unui nou pod rutier și feroviar între Giurgiu și Ruse, cu variante ocolitoare pentru cele două orașe, a cărui finalizare este estimată pentru 2032.

Alte două poduri peste Dunăre sunt prevăzute în zona Silistra–Călărași și Nikopol–Turnu Măgurele. Acestea ar urma să primească finanțare pentru etapele de pregătire până în 2034. Totodată, proiectul FAST2 Danube, care urmărește îmbunătățirea navigabilității fluviului pe sectorul de frontieră dintre România și Bulgaria, are finanțarea asigurată și termen de finalizare în 2028.

Drumuri și infrastructură cu utilizare duală

Cooperarea dintre cele trei țări include și adaptarea infrastructurii de transport la cerințele mobilității militare NATO și ale transportului civil.

Memorandumul semnat în decembrie 2025 prevede modernizarea la standarde de utilizare duală a trei linii de feribot peste Dunăre: Oryahovo–Bechet, Sviștov–Zimnicea și Silistra–Călărași. Aceste conexiuni trebuie să permită transportul de mărfuri și echipamente militare și să ofere alternative în cazul blocării sau indisponibilității unor poduri.

Pe componenta rutieră, proiectele de mobilitate militară includ extinderea sectorului de la capătul autostrăzii Struma până la punctul de frontieră Kulata, precum și studierea proiectului de autostradă Veliko Târnovo–Nikolaevo–Maritsa. Noua infrastructură de transport RO-BG-GR trebuie planificată de la început pentru utilizare civilă și militară, cu cerințe privind reziliența, pregătirea pentru situații de criză și mobilitatea forțelor armate.

Proiecte energetice: Coridorul Vertical de Gaze și aprovizionarea NATO

Cooperarea trilaterală are și o componentă energetică, stabilită prin declarația comună adoptată de premierii României, Bulgariei și Greciei în octombrie 2023, la Euxinograd, în Bulgaria.

Cele trei guverne au convenit să accelereze dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze, care permite transportul gazelor naturale din Grecia, prin Bulgaria și România, către Republica Moldova și Ucraina. Inițiativa urmărește diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare și reducerea dependenței regionale de gazele rusești.

Proiectul este susținut de infrastructura existentă și în dezvoltare, inclusiv Interconectorul Grecia–Bulgaria (IGB) și terminalul plutitor de gaze naturale lichefiate de la Alexandroupolis, din Grecia.

În iunie 2026, Reuters a relatat că Bulgaria continuă extinderea infrastructurii pentru Coridorul Vertical și urmărește creșterea capacității interconectorului cu Grecia de la trei la cinci miliarde de metri cubi anual. Coridorul este destinat inclusiv transportului de gaze lichefiate provenite din Statele Unite către piețele din regiune și Ucraina.

Declarația trilaterală din 2023 prevede și cooperarea pentru consolidarea capacității de aprovizionare cu combustibil a Flancului Estic al NATO. Cele trei state au convenit să identifice soluții pentru transportul și distribuția combustibililor necesari forțelor aliate.

Documentul include, de asemenea, cooperarea pentru integrarea sistemelor de prognoză meteorologică și de avertizare timpurie, în vederea îmbunătățirii răspunsului la fenomenele climatice extreme.

Pentru realizarea investițiilor, cele trei state urmăresc atragerea fondurilor europene prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei și viitorul cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2028–2034. Sunt avute în vedere și împrumuturile instituțiilor financiare europene, parteneriatele public-private și alte instrumente de finanțare.

Planul de acțiune semnat la Bruxelles stabilește coordonarea pregătirii, finanțării și implementării proiectelor transfrontaliere. Inițiativa este susținută de Comisia Europeană și de Banca Europeană de Investiții.