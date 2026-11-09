PNL aprobă negocierile pentru absorbția Forței Dreptei

179847 – 09112026 – Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a votat, duminică seara, începerea demersurilor pentru constituirea ”Polului Modernizării”, proiect politic care include negocieri pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei. Demersul deschide calea revenirii în PNL a fostului președinte liberal Ludovic Orban, care a înființat Forța Dreptei după plecarea din partid, în 2021.

Ludovic Orban a vorbit anterior despre posibilitatea revenirii în PNL și despre o fuziune prin absorbție a partidului pe care îl conduce. În iunie 2026, el a participat la Congresul Extraordinar al PNL, la invitația lui Ilie Bolojan, și le-a transmis liberalilor că dorește să revină în formațiune. Orban a părăsit PNL în 2021, după conflictul cu conducerea partidului, și a fondat Forța Dreptei.

O fuziune prin absorbție se poate face doar prin organizarea unor congrese ale celor două formațiuni politice. Rămâne de văzut ce funcție va primi Orban dacă fuziunea se va concretiza.

Posibilă colaborare electorală cu USR

Proiectul Polului Modernizării se desfășoară în paralel cu discuțiile privind o colaborare între PNL și USR la alegerile din 2028. În spațiul public au fost avansate variante privind candidaturi comune și liste electorale comune.

Conducerea PNL a analizat și situația financiară a partidului, inclusiv datoriile organizațiilor din Bacău, Călărași, Giurgiu și Ilfov. Totodată, potrivit informațiilor publicate de Știripesurse, liberalii ar fi decis să inițieze acțiuni în instanță împotriva fostului președinte Nicolae Ciucă, a fostului secretar general Lucian Bode și a altor foști lideri, în legătură cu contracte despre care actuala conducere consideră că au contribuit la acumularea datoriilor.

Pe agenda reuniunii s-au aflat și propunerile pentru consiliile de administrație ale Televiziunii Române și Societății Române de Radiodifuziune.