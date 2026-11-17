179915 – 17112026 – Comisia Europeană a aprobat parțial, la 16 noiembrie 2026, cea de-a cincea cerere de plată depusă de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 2,67 miliarde de euro. Evaluarea comunitară confirmă îndeplinirea a 34 dintre cele 37 de jaloane și a 35 dintre cele 38 de ținte aferente cererii.

Plata va putea fi efectuată după avizul Comitetului Economic și Financiar și adoptarea deciziei finale de către Comisia Europeană.

Trei jaloane și trei ținte au rămas în evaluare. Problemele identificate privesc reglementarea utilizării terenurilor statului pentru investiții în energie regenerabilă și hidrogen, registrul național al terenurilor proprietate publică, intervențiile asupra rețelei de transport al energiei electrice, aplicarea testului IMM-urilor și accesul companiilor la finanțare prin garanții de portofoliu.

România va primi comunicarea oficială privind motivele evaluării negative și va avea două luni pentru a transmite observații. Dacă executivul european își menține concluziile, valoarea aferentă jaloanelor și țintelor neîndeplinite va fi scăzută din suma solicitată.

Comitetul Economic și Financiar are la dispoziție patru săptămâni pentru emiterea avizului. Comisia a primit și ultima cerere de plată a României, pe care o evaluează în prezent.

Planul de redresare al României are o valoare totală de 19,6 miliarde de euro: 13,1 miliarde de euro granturi și 6,5 miliarde de euro împrumuturi.