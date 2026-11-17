179929 – 17112026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză asupra faptului că, pentru data de 20 noiembrie 2026, sunt anunțate greve generale ale angajaților din sectorul administrației publice.

De asemenea, pentru data de 21 noiembrie 2026, a fost anunțată o acțiune de protest la Lisabona, în fața clădirii Parlamentului, la care se așteaptă participarea unui număr mare de persoane.

MAE recomandă cetățenilor români să verifice și să urmărească în mod constant informațiile actualizate și anunțurile oficiale ale autorităților portugheze și să evite zonele în care au loc manifestații.

MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351 21 396 6463, +351 21 396 0866, +351 21 397 2648, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate în regim de permanență de operatorii Call Center.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Lisabona: +351. 927.411.628.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://lisabona.mae.ro/ și https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.