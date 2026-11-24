179999 – 24112026 – Prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian, efectuează marți, 24 noiembrie 2026, o vizită oficială în România, în cadrul căreia va fi primit de președintele Nicușor Dan și va avea întrevederi cu premierul Luca Niculescu și președintele Senatului, Mircea Abrudean. Pe agenda discuțiilor se află dezvoltarea relațiilor bilaterale, cooperarea regională și sprijinul României pentru apropierea Armeniei de Uniunea Europeană.

Prima vizită a unui premier armean în România din 2011

Vizita lui Nikol Pașinian este prima efectuată în România de un prim-ministru al Armeniei din 2011. În luna decembrie se vor împlini 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica Armenia.

Discuțiile de la București vor viza relația bilaterală, caracterizată prin legături istorice și comunitare, cooperarea regională și susținerea parcursului european al Armeniei.

Un subiect pregătit la nivel diplomatic este extinderea cooperării economice. La 16 noiembrie, ministrul armean de externe și al comerțului internațional, Ararat Mirzoyan, s-a întâlnit cu ministrul român de externe, Dan Neculăescu. Cei doi oficiali au discutat despre diversificarea schimburilor comerciale, accesul produselor armenești pe piețele europene și dezvoltarea parteneriatului dintre Armenia și Uniunea Europeană.

Discuțiile au inclus și teme de securitate în regiunea Mării Negre și în Caucazul de Sud. Întâlnirea a precedat vizita la nivel de prim-miniștri și a pregătit agenda cooperării bilaterale.

Armenia își intensifică relațiile cu Uniunea Europeană

Apropierea Armeniei de Uniunea Europeană reprezintă una dintre temele centrale ale vizitei. Relațiile dintre cele două părți sunt reglementate prin Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat (CEPA), semnat în 2017 și intrat în vigoare la 1 martie 2021.

În decembrie 2025, UE și Armenia au adoptat o nouă agendă strategică de parteneriat, care prevede dezvoltarea cooperării în domeniul securității și apărării, diversificarea economică, alinierea la standardele europene și investiții în infrastructură.

Dialogul privind liberalizarea vizelor a fost lansat în septembrie 2024. În noiembrie 2025, Comisia Europeană a transmis autorităților armene un plan de acțiune care stabilește reformele necesare pentru ca cetățenii Armeniei să poată beneficia de călătorii fără viză pentru șederi de scurtă durată în UE.

TRIPP, noul proiect de conectivitate din Caucazul de Sud

Vizita are loc la o zi după anunțarea începerii fazei practice a proiectului TRIPP – Trump Route for International Peace and Prosperity, inițiativă comună a Armeniei și Statelor Unite pentru dezvoltarea conectivității în Caucazul de Sud.

Premierul Nikol Pașinian a anunțat luni, 23 noiembrie, lansarea etapei de implementare a proiectului, cu începerea lucrărilor pregătitoare în provincia Syunik. Inițiativa urmărește crearea unor legături de transport între Azerbaidjan și exclava sa Nahicevan, prin teritoriul Armeniei, cu respectarea suveranității și jurisdicției statelor implicate.

Proiectul ar urma să faciliteze transportul de mărfuri și energie, să extindă accesul Armeniei la piețele externe și să atragă investiții. Dezvoltarea infrastructurii de transport din Caucazul de Sud poate avea implicații asupra rutelor comerciale dintre Europa și Asia, inclusiv asupra conexiunilor din regiunea Mării Negre. În acest cadru, cooperarea cu Armenia prezintă interes pentru România și pentru proiectele europene de conectivitate regională.