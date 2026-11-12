Premierul Luca Niculescu a discutat cu ambasadorii UE despre securitatea Europei, extindere și viitorul buget comunitar

179874 – 12112026 – Prim-ministrul Luca Niculescu a discutat miercuri, 11 noiembrie, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București despre prioritățile noului Guvern, securitatea europeană, extinderea Uniunii și viitorul buget comunitar.

Întrevederea a fost organizată la invitația ambasadorului Irlandei, Brendan Ward, țară care deține în prezent Președinția Consiliului Uniunii Europene. La reuniune a participat și reprezentantul Comisiei Europene la București.

Potrivit declarațiilor premierului, discuțiile au vizat în special securitatea și apărarea Europei, cu accent pe Flancul Estic și regiunea Mării Negre.

Niculescu a prezentat demersurile României pentru consolidarea capacităților de apărare, inclusiv prin programul european SAFE, precum și stadiul operaționalizării Hub-ului de securitate maritimă de la Constanța.

Extinderea Uniunii Europene a fost un alt subiect al întrevederii. Premierul a reafirmat sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest, susținând accelerarea negocierilor în funcție de progresele înregistrate de fiecare candidat.

O parte a discuțiilor a fost consacrată viitorului Cadru Financiar Multianual al UE. Șeful Guvernului a susținut necesitatea unui acord până la sfârșitul anului și a pledat pentru menținerea resurselor destinate politicii de coeziune și agriculturii, două domenii cu impact direct asupra finanțării României.

Premierul a mulțumit reprezentanților statelor europene pentru sprijinul acordat României în domeniul securității și apărării și în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Întrevederea are loc înaintea reuniunilor europene programate la Dublin, în 12 și 13 noiembrie, unde securitatea continentului, competitivitatea și viitorul tehnologiilor bazate pe inteligență artificială se află pe agenda liderilor europeni.