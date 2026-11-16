Premierul Luca Niculescu participă la summitul Coaliției de Voință de la Berlin

179914 – 16112026 – Prim-ministrul Luca Niculescu va participa joi, 19 noiembrie 2026, la summitul Coaliției de Voință, care va avea loc la Berlin, la invitația cancelarului german Friedrich Merz, a președintelui francez Emmanuel Macron și a premierului britanic Andy Burnham. Reuniunea va fi consacrată eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina și măsurilor de securitate pentru perioada de după conflict.

Summitul, organizat la Cancelaria Federală a Germaniei, se desfășoară sub deviza „United for Peace in Ukraine and European Security” (Uniți pentru pace în Ucraina și securitatea europeană).

Discuțiile vor aborda evoluția demersurilor diplomatice pentru oprirea războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei în februarie 2022, precum și modalitățile de continuare și consolidare a sprijinului internațional acordat Kievului.

Agenda anunțată de Cancelaria Federală germană include coordonarea eforturilor diplomatice aflate în desfășurare, garanțiile de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului și continuarea sprijinului pentru statul ucrainean.

Cancelarul Friedrich Merz a precizat că reuniunea va urmări și stabilirea unui cadru comun privind finanțarea apărării Ucrainei în 2027 și coordonarea pozițiilor participanților înaintea unor eventuale negocieri de pace cu Federația Rusă. La summit sunt așteptați peste 20 de șefi de stat și de guvern, potrivit declarațiilor făcute de liderul german la 13 noiembrie.