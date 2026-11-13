Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, întâlnire cu delegația Comisiei de la Veneția

179895 – 13112026 – Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a avut astăzi, 13 noiembrie 2026, o întâlnire cu delegația Comisiei de la Veneția, aflată în vizită oficială în România, pentru întrevederi cu reprezentanții mai multor instituții publice.

Delegația Misiunii Comisiei de la Veneția a fost alcătuită din Regina Kiener, membră din partea Elveției, Iain Cameron, membru din partea Suediei, Tomáš Langášek, membru supleant din partea Cehiei, iar din partea Secretariatului Comisiei de la Veneția Taras Pashuk, șef de divizie, și Khagani Guliyev, consilier juridic.

În cadrul întâlnirii, președintele AEP, Adrian Țuțuianu, însoțit de Zsombor Vajda, vicepreședinte și de Cătălina Moraru, director al Direcției reglementări, contencios electoral și coordonarea aplicării unitare a legislației, a precizat că instituția nu are atribuții și nu se substituie altor autorități în ceea ce privește evidența aleșilor locali, constatarea eventualelor situații de incompatibilitate sau de conflict de interese în care s-ar putea afla aceștia ori constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatelor aleșilor locali, în oricare dintre situațiile prevăzute de Codul administrativ sau de normele tranzitorii cuprinse la art. X din Legea nr. 180/2026. Președintele AEP a subliniat că aceste competențe revin altor autorități, potrivit legii.

De asemenea, Adrian Țuțuianu a informat delegația cu privire la comunicările transmise de instituțiile prefectului către AEP din care a rezultat că, în aplicarea noilor prevederi legale referitoare la persoanele care ocupau funcția de primar, au fost emise opt ordine ale prefecților privind încetarea de drept a mandatelor de primar. Dintre acestea șase ordine au fost contestate de către aleșii locali la instanțele de contencios administrativ. Totodată, acesta a menționat că prevederile Legii nr. 180/2026 consolidează cadrul de integritate și răspund cerințelor privind aderarea României la OCDE. Președintele a salutat, de asemenea, vizita oficialilor Comisiei de la Veneția, subliniind importanța dialogului și a cooperării instituționale.

În continuare, președintele AEP a informat delegația că lucrează la modificarea legislației electorale și a legislației partidelor politice, un proces care generează numeroase dezbateri în societatea românească. Adrian Țuțuianu a subliniat că, în cadrul acestui demers, instituția a ținut cont de liniile directoare de conduită și de recomandările OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția.